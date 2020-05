Torna al completo il mercato settimanale, le norme di sicurezza

Da domani, Venerdì 29 Maggio, torna il mercato settimanale al completo dopo la prima fase di riapertura in cui potevano essere presenti solo i banchi di prodotti agro-alimentari. E’ necessario però mettere in atto delle modifiche per garantire le norme di sicurezza richieste dal decreto ministeriale, al fine di evitare assembramenti ed assicurare un adeguato distanziamento. Sarà pertanto operato uno spostamento temporaneo di alcuni banchi da piazza Mazzini a via S. Allende. Le misure di sicurezza sono per ora programmate fino al 31 luglio 2020, come richiesto dalla normativa. L’area interessata dal mercato sarà dunque la seguente: Piazza Mazzini (tutta), Piazza del Mercato, Via San Michele Arcangelo, Via S.Allende. Il testo completo dell’Ordinanza è consultabile sul sito ww.comune.bastia.pg.it (N. 124 del 28(05/2020)