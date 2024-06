Lavori in Via Madonna di Campagna a Bastia Umbra: chiusura temporanea al traffico veicolare

Il Comune di Bastia Umbra ha comunicato che, giovedì 13 giugno 2024, si svolgeranno lavori di risanamento della sede stradale nell’intersezione tra Via Madonna di Campagna e Via Sofia. Di conseguenza, per l’intera giornata, dalle ore 6:00 alle 23:00, sarà necessaria la chiusura al traffico veicolare di questa intersezione e la deviazione del flusso su Via Cipresso.

