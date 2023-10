Lavori in via Roma le variazioni dei percorsi autobus in città

Lavori in via Roma – A partire da lunedì 16 ottobre, ci saranno delle importanti variazioni di percorso sulle linee degli autobus a Bastia Umbra, coinvolgendo il trasporto pubblico locale sia urbano che extraurbano.

In particolare, tutti gli autobus in arrivo da Santa Maria degli Angeli e diretti a Bastia, una volta giunti in Via Roma, seguiranno una nuova rotta. Si sposteranno in Viale Umbria, proseguiranno in Via San Costanzo, svoltando in Via A. Gramsci, attraverseranno Via Moncioveta, Via IV novembre, e Via Veneto, per poi riprendere il percorso abituale.

Per quanto riguarda gli autobus provenienti da Bastia e diretti a Santa Maria degli Angeli, una volta giunti in Via Veneto, svoltano in Piazza Togliatti, quindi percorreranno Via San Michele Arcangelo, Viale Umbria, e Via Roma, prima di riprendere il percorso regolare.

Inoltre, alcune fermate degli autobus subiranno delle modifiche. La fermata in Via Roma, di fronte al distributore di carburante, sarà spostata davanti alla Banca Intesa San Paolo. La fermata di Via Roma di fronte al cinema Esperia verrà spostata qualche metro avanti, vicino al parcheggio del centro San Michele, mentre la fermata di Via Roma, di fronte alla tabaccheria di fronte al cinema Esperia, sarà soppressa.

Queste variazioni di percorso rappresentano un aggiornamento temporaneo che coinvolgerà i passeggeri delle linee degli autobus a Perugia.