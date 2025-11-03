Nuova pista ciclabile a Bastia Umbra verso la sostenibilità

Approvato il progetto tra il cimitero e via Boschetti

L’Amministrazione comunale di Bastia Umbra consolida il proprio impegno per una mobilità sostenibile e sicura. Con la delibera di Giunta n. 311 del 29 ottobre 2025, è stato approvato il Progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione della nuova pista ciclabile di via Mantovani, del valore complessivo di 275 mila euro. Il provvedimento, reso noto attraverso un comunicato dell’Ufficio stampa del Comune, segna un passo concreto verso una città più attenta all’accessibilità e alla qualità urbana.

Il progetto prevede la creazione di un collegamento continuo tra il Cimitero comunale e l’abitato di via Boschetti, completando il tracciato ciclabile già esistente e restituendo un’infrastruttura moderna, funzionale e pienamente integrata nel contesto urbano. La pista, bidirezionale e larga 2,5 metri, sarà posizionata all’esterno della carreggiata, rialzata di 15 centimetri per separarla dal traffico veicolare e aumentare la sicurezza dei ciclisti.

L’intervento, di circa 370 metri, correrà lungo il lato destro della strada in direzione via Boschetti, con pavimentazione colorata e segnaletica orizzontale dedicata. È previsto anche un attraversamento ciclo-pedonale ad alta visibilità in prossimità dell’incrocio principale, in linea con le più recenti norme sulla sicurezza stradale.

Oltre alla realizzazione della pista, sarà completato un nuovo sistema di drenaggio delle acque piovane, attraverso la riprofilatura e la parziale intubazione del fosso di scolo, per garantire il corretto deflusso meteorico e la tenuta della pavimentazione.

L’intervento si inserisce nella più ampia strategia comunale per la mobilità dolce, che mira a ridurre le interferenze tra ciclisti e traffico automobilistico, migliorando la qualità della vita urbana e incentivando l’uso di mezzi ecologici. Con questa opera, Bastia Umbra conferma la propria vocazione a promuovere un ambiente urbano più vivibile e sostenibile, puntando su infrastrutture capaci di unire funzionalità e rispetto del territorio.