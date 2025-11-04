Riqualificati i marciapiedi di Costano per un quartiere più sicuro

Approvato il progetto da 400mila euro per accessibilità e decoro

La Giunta comunale di Bastia Umbra ha approvato il Progetto di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione dei marciapiedi di collegamento tra il centro storico di Costano e il Cimitero, con un investimento complessivo di 400mila euro. L’intervento, che rientra nel più ampio programma di manutenzione straordinaria del territorio, punta a migliorare sicurezza, decoro e accessibilità per i residenti e i visitatori. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale del Comune di Bastia Umbra, autore della nota.

Il progetto interesserà via Duilio Lunghi, un asse viario strategico per la frazione, dove i marciapiedi risultano ormai deteriorati e poco agevoli. I lavori prevedono l’ampliamento dei percorsi pedonali fino a una larghezza media di 1,50 metri, in conformità con le normative su barriere architettoniche (D.M. 236/1989 e D.P.R. 503/1996). Le nuove pavimentazioni saranno realizzate in calcestruzzo architettonico spazzolato, con cordoli in cls vibrato e rampe con pendenze di sicurezza, per garantire il passaggio di persone con disabilità o ridotta mobilità.

Parallelamente è previsto il rifacimento del manto stradale con un nuovo tappetino d’usura, la sostituzione di chiusini e caditoie, l’adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale e la creazione di nuovi attraversamenti pedonali. Alcune porzioni della sede stradale non più utilizzate verranno riconvertite in aree verdi, migliorando la qualità paesaggistica e ambientale della zona.

“La riqualificazione dei marciapiedi di Costano è un intervento di sicurezza e civiltà – ha sottolineato il sindaco Erigo Pecci –. Restituire percorsi ordinati e accessibili significa tutelare i cittadini e valorizzare le nostre frazioni, al pari del centro urbano. È un investimento sulla qualità della vita quotidiana e sull’immagine della comunità.”

Il progetto, spiega ancora la nota del Comune di Bastia Umbra, consolida una strategia di interventi mirati a rendere più sicuri e fruibili gli spazi pubblici, con un approccio attento alla sostenibilità e all’inclusione.