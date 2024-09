Senso unico attivato in Via San Rocco per migliorare viabilità urbana

Senso unico attivato – A partire da oggi, è in vigore il nuovo senso unico in Via San Rocco, nel tratto compreso tra Via Alessandro Volta e Via Roma. Questo cambiamento è stato introdotto con l’obiettivo di migliorare la viabilità, incrementare la sicurezza dei pedoni e ottimizzare la gestione dei parcheggi nella zona interessata.

L’istituzione del senso unico permetterà di creare un percorso pedonale di circa un metro e mezzo di larghezza, garantendo una maggiore protezione per chi si sposta a piedi in un’area che ha recentemente registrato un aumento del traffico e della presenza di veicoli. Oltre a questo, la modifica consentirà di preservare alcuni spazi di parcheggio lungo la strada, una risorsa importante per i residenti e i frequentatori della zona.

La segnaletica orizzontale necessaria per indicare il nuovo regime di circolazione è attualmente in fase di realizzazione. Si prevede che i lavori saranno completati entro la fine della giornata, assicurando una pronta attuazione delle modifiche. Il completamento della segnaletica rappresenta un passaggio fondamentale per garantire che il nuovo sistema di viabilità entri pienamente in funzione senza creare disagi per gli automobilisti e i pedoni.

Questo intervento è stato motivato dalla necessità di aumentare la sicurezza stradale in un tratto di strada che, a causa della sua conformazione e dell’elevato numero di persone che vi transitano, si è dimostrato problematico dal punto di vista della circolazione e della sicurezza. Nelle scorse settimane, infatti, in questa zona si sono verificati diversi incidenti che hanno evidenziato la necessità di una revisione delle modalità di circolazione, soprattutto per garantire la tutela dei pedoni.

L’incremento del traffico in Via San Rocco ha messo in evidenza i limiti della viabilità esistente. Il restringimento della carreggiata e la mancanza di un percorso dedicato ai pedoni avevano creato situazioni di rischio, in particolare nelle ore di punta, quando la circolazione di veicoli privati e commerciali aumentava notevolmente. Le autorità locali hanno dunque deciso di intervenire con l’istituzione del senso unico, ritenendolo la soluzione più adeguata per evitare ulteriori incidenti e migliorare la fruibilità della strada.

L’introduzione del senso unico e del percorso pedonale fa parte di un più ampio piano di interventi mirati a migliorare la sicurezza stradale in diversi punti della città. Questo piano prevede la revisione della viabilità e la creazione di nuovi spazi dedicati ai pedoni in altre strade che presentano criticità simili a Via San Rocco.

Le autorità locali auspicano che la nuova regolamentazione della circolazione possa garantire una riduzione significativa degli incidenti e dei problemi legati al traffico in questo tratto di strada. Al tempo stesso, si sta valutando l’opportunità di estendere interventi simili ad altre zone della città che presentano situazioni analoghe.

La realizzazione del nuovo percorso pedonale e la riorganizzazione della viabilità non comporteranno una significativa perdita di posti auto, poiché il senso unico consente di mantenere un numero sufficiente di spazi per la sosta. Questo è stato un fattore considerato attentamente, data l’importanza dei parcheggi per i residenti della zona e per chi frequenta la strada per motivi lavorativi o commerciali.

In conclusione, le modifiche introdotte oggi in Via San Rocco rappresentano un passo importante verso una gestione più sicura e razionale della viabilità urbana, rispondendo a esigenze di sicurezza e funzionalità emerse negli ultimi tempi. Le autorità continueranno a monitorare l’efficacia dell’intervento e a valutare eventuali ulteriori modifiche necessarie per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.