Sono in corso i lavori per la pista ciclabile di Cipresso

Sono iniziati da qualche giorno i lavori per la pista ciclabile dall’ex scuola di Cipresso fino alla rotonda di Via Madonna di Campagna, ricongiungendosi con il percorso già esistente. Il tutto rientra in un progetto di mobilità urbana ciclo pedonale su cui l’Amministrazione sta investendo risorse e progettazione per promuovere una mobilità rispettosa dell’ambiente.

Il contributo di €250000 ottenuto da un bando europeo è cofinanziato di pari importo dal Comune con risorse proprie per portare a termine l’opera.

Oggi è la Giornata Mondiale della bicicletta istituita dalle Nazioni Unite nel 2018 – afferma l’Assessore ai Lavori Pubblici Stefano Santoni – nel paesaggio pianeggiante della nostra città come Amministrazione promuoviamo la mobilità sostenibile, le piste ciclabili, l’ambiente. La realizzazione della pista ciclabile è un obiettivo importante che rispetta il programma di mandato del Sindaco Lungarotti.