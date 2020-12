Strada dissestata un via Atene, Lega alza la voce contro Amministrazione

«Nessuna risposta da parte dell’assessore ai lavori pubblici circa le sollecitazioni provenienti da alcuni cittadini di via Atene che, dopo aver assistito alla sistemazione del manto stradale della stessa, hanno visto ignorare la sistemazione di una sua traversa piena di buche che versa in condizioni disastrose». E’ la Lega che lancia strali verso il palazzo segnalando anche gli inutili sforzi fatti dai residenti della zona di parlare con chi, tra gli amministratori ha la delega in questione.

A questo punto, comunica ancora la Lega, si sono rivolti alla consigliera Jessica Migliorati che “ha provveduto a fine novembre ad allertare l’assessore competente e gli uffici”.

«La nostra sollecitazione era doverosa – scrive il partito di Salvini di Bastia Umbra -, di fronte ad una richiesta di aiuto di cittadini che dopo aver tentato di risolvere il problema contattando direttamente l’Amministrazione, ritengono di aver diritto ad almeno una risposta in merito alla possibile sistemazione di quel tratto di strada. Questo comportamento certamente di indifferenza circa le sollecitazioni proveniente da alcuni cittadini, come deve essere interpretato?».

Prima stoccata, e poi una seconda: “Non è certo un esempio di servizio per la cittadinanza ma piuttosto di indifferenza rispetto a un problema concreto. Forse le istanze presentate da un gruppo consiliare di minoranza non interessano la maggioranza al governo? Ad oggi nessuna risposta è ancora arrivata in merito alla segnalazione da noi riportata ma restiamo sempre comunque in attesa di un riscontro che ,seppure tardivo, possa portare una risposta ai nostri concittadini”.