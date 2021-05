Tappiamo ‘ste buche sì o no sulla 147 Bastiola Campiglione, una mulattiera

“La Provincia di Perugia deve intervenire per una manutenzione puntuale della Sr 147, soprattutto nel tratto che attraversa il centro di Bastiola e, successivamente, quello di Campiglione, in direzione Assisi”. È quanto dichiara Jacopo Barbarito, consigliere provinciale di Fratelli d’Italia. “Lungo il tracciato ci sono buche ben visibili, rischiose per la sicurezza della viabilità lungo una strada ad alto volume di traffico (tanto di carattere locale che extra comunale), spesso a velocità anche sostenuta, e già teatro di diversi incidenti. A questo proposito, pur plaudendo alla recente asfaltatura del tratto in direzione Ospedalicchio, avvenuta grazie a fondi regionali, invito a una puntuale manutenzione nel tratto di competenza del Comune di Bastia Umbra, dal momento che il successivo tratto che conduce ad Assisi presenta, al contrario, condizioni decisamente migliori”, conclude l’esponente di Fratelli d’Italia.