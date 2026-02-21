Trasporto ferroviario Umbria, vertice a Bastia Umbra martedì 24 febbraio alle ore 21.00

Confronto pubblico su criticità e richieste locali
Il Trasporto ferroviario Umbria approda al centro del dibattito pubblico con un incontro promosso dal Comitato Ultimo Treno. L’appuntamento è fissato per martedì 24 febbraio alle ore 21.00 all’Auditorium Sant’Angelo di Bastia Umbria. Obiettivo dichiarato: affrontare le criticità del sistema e proporre risposte concrete alle istanze di pendolari e amministrazioni locali.
La serata si propone come momento di confronto diretto tra cittadini e rappresentanti istituzionali. Al centro, le difficoltà quotidiane di chi utilizza il treno per lavoro o studio, i nodi infrastrutturali ancora irrisolti, la qualità del servizio e le prospettive di rilancio.
La relazione introduttiva
Ad aprire i lavori sarà la relazione di Vannio Brozzi, chiamato a delineare il quadro generale della situazione ferroviaria regionale. L’intervento introduttivo punterà a fotografare lo stato attuale della rete, mettendo in evidenza disservizi, ritardi strutturali e necessità di investimenti mirati.
Il focus sarà duplice. Da un lato l’analisi delle condizioni operative delle linee umbre, dall’altro l’impatto sociale ed economico che un sistema efficiente può garantire al territorio. Il trasporto su rotaia, infatti, incide direttamente su competitività, turismo e qualità della vita.
Le istituzioni a confronto
Al tavolo dei relatori sono annunciati esponenti di primo piano delle istituzioni regionali e locali. Interverranno Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria, Francesco De Rebotti, assessore regionale ai Trasporti, Erigo Pecci, sindaco di Bastia Umbria, Valter Stoppini, sindaco di Assisi, e Pierluigi Vossi, assessore ai Trasporti del Comune di Perugia.
La presenza congiunta di Regione e Comuni indica la volontà di costruire un dialogo istituzionale ampio. Il confronto si concentrerà sulle strategie di potenziamento della rete, sulla programmazione degli interventi e sull’ascolto delle esigenze dei territori maggiormente penalizzati.
Pendolari e amministrazioni locali
Il Comitato Ultimo Treno promuove l’iniziativa con un obiettivo preciso: dare voce a chi vive ogni giorno il servizio ferroviario. I pendolari rappresentano il termometro reale dell’efficienza del sistema. Ritardi, soppressioni, coincidenze mancate incidono su lavoro e studio, generando ricadute dirette sulla vita quotidiana.
Inoltre, le amministrazioni locali chiedono maggiore coordinamento tra programmazione regionale e bisogni concreti delle comunità. Il tema non riguarda solo la puntualità, ma anche l’adeguatezza delle infrastrutture, la frequenza delle corse e l’integrazione con altri mezzi di trasporto.
Un nodo strategico per la mobilità
Il dibattito si inserisce in un contesto più ampio. Il trasporto ferroviario regionale è considerato leva strategica per la mobilità sostenibile e per la riduzione del traffico su gomma. Investire sulla rete significa puntare su un modello di sviluppo più equilibrato.
L’incontro del 24 febbraio rappresenta quindi un passaggio significativo. Non solo un momento informativo, ma un’occasione per tracciare una linea di lavoro condivisa. Il confronto pubblico a Bastia Umbria mette al centro il futuro della mobilità regionale, con l’obiettivo di trasformare criticità storiche in opportunità di rilancio concreto.
Trasporto ferroviario in Umbria
Data: Martedì 24 febbraio
Orario: 21:00
Luogo: Auditorium Sant’Angelo
Città: Bastia Umbria
Promotore: Comitato Ultimo Treno
Relazione introduttiva: Vannio Brozzi
Interverranno:
Stefania Proietti – Presidente Regione Umbria
Francesco De Rebotti – Assessore regionale ai Trasporti
Erigo Pecci – Sindaco di Bastia Umbria
Valter Stoppini – Sindaco di Assisi
Pierluigi Vossi – Assessore ai Trasporti Comune di Perugia
