Via il semaforo dal ponte di Bastiola, approvato progetto, previste due rotatorie

Via il semaforo dal ponte – Approvato il progetto definitivo per l’eliminazione del semaforo sul ponte di Bastiola. “L’unico intervento infrastrutturale che poteva essere realizzato dall’amministrazione – spiegano i consiglieri del Gruppo Lega Catia Degli Esposti e Jessica Migliorati – Per noi una priorità da portare avanti subito da inizio consiliatura

Sul ponte è stato approvato il progetto definitivo di modifica della viabilità. Saranno realizzate due rotatorie: una sul ponte ed una all’incrocio con via Mantovani (la via che porta al Cimitero ndr). Sul ponte dovrà essere realizzato un terrapieno verso il campo dalla parte del cimitero per allargare

Tutti gli altri interventi, quali la rotatoria di via IV Novembre, il sottopasso e il ponte di XXV Aprile, sono bloccato nelle convenzioni con i privati come si era annunciato da tempo”. Il semaforo sul ponte di Bastiola sarà sostituito con una doppia rotatoria per un importo totale dei lavori di 859.055,00 euro. “Meglio tardi che mai – commentano i consiglieri del Gruppo Lega – ma è solo l’inizio ed il percorso è lungo”.