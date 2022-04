Chiama o scrivi in redazione

VisitBastiaUmbra, la nuova Web App presentata ad Agriumbria

In occasione di Agriumbria 2022 il desk espositivo del Comune di Bastia Umbra con la Web App per la valorizzazione, lo sviluppo e la fruizione dell’offerta turistica territoriale del Comune di Bastia Umbra.

Una web App innovativa, un contenitore culturale, informativo, interazione tra il turista e tutta la rete del territorio per promuovere lo sviluppo locale generando ampie ricadute di benessere sul territorio.

Fonte Ufficio Stampa

Comune di Bastia Umbra

Un progetto realizzato in collaborazione e con il contributo della Regione Umbria, Assessorato al Turismo. Visit Bastia Umbra racchiude il passato, il presente e il futuro di Bastia con contenuti in continua implementazione. Itinerari culturali e turistici, esperenziali, geolocalizzati strettamente legati all’unicità e alla tipicità della storia, della cultura, della gastronomia del nostro Comune, in italiano ed inglese, tradotti nella lingua dei segni.

Un archivio storico digitalizzato, uno strumento on line che ogni cittadino può consultare, sfogliare, fonte di interesse anche per le scuole che stamani durante la presentazione erano presenti, con il rappresentanti di Sviluppumbria e Federalberghi, l’Ente Palio, la Presidente di Unilibera Rosella Aristei, le Associazioni del territorio, attori di percorsi ed iniziative che coinvolgono l’intera comunità. L’interazione con il turista, con i visitatori è un filo che si unisce tra itinerari, video guide, virtual tour, gallerie multimediali, storymap, timeline, e Agenda della città con tutti gli eventi calendarizzati.

45 punti di interesse, chiese, monumenti, ponti, edicole, 35 pagine tra eccellenze, tempo libero, storia e arte, ambiente, 40 strutture ricettive relais, alberghi, b&b, case vacanza, agriturismi, affittacamere, 98 punti di ristorazione, ristoranti, pizzerie, bar, pasticcerie, trattorie… un turismo esperienziale nell’interazione e nell’integrazione con Umbriatourism – Portale ufficiale della Regione Umbria, per la promozione e la conoscenza dell’Umbria in Italia e nel mondo.

Il Sindaco Paola Lungarotti ha aperto la presentazione esprimendo soddisfazione ed emozione non solo per il lavoro svolto nella realizzazione ma per i contenuti che racchiudono le radici di Bastia Umbra, una città che ha fatto della sua arte e delle sue tradizioni la forza e la vocazione al commercio e all’imprenditoria strettamente legati all’unicità e alla tipicità del luogo.

Il Sindaco ha ringraziato tutto il Settore Cultura, la responsabile Lorella Capezzali, Emanuela Mariani presente alla presentazione, per il grande impegno nella realizzazione del progetto, ha ringraziato gli assessori presenti, Daniela Brunelli e Valeria Morettini e il prof. Carlo Bizzarri che oltre ai contributi delle sue conoscenze storiche ha presentato un video che racchiude il “sentimento” della Web App, la Bastia di ieri e di oggi, video che sarà donato anche agli amici di Höchberg, del Comune gemellato, anche loro presenti con lo stand ad Agriumbria.

www.visitbastiaumbra.it