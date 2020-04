Tutela massima della salute con attenzione alla salvaguardia delle aziende

“Bastia Umbra è un Comune dalle numerose imprese, con un know-how riconosciuto anche oltre oceano che l’ ha resa per questo nevralgica dal punto di vista economico, produttivo, competitivo. Nelle ultime ore alcuni imprenditori ci hanno chiesto con insistenza di renderci interpreti della necessità di riprendere l’attività produttiva, se pur parzialmente e nella massima sicurezza, al fine di scongiurare il rischio, ormai imminente in caso di perdurante chiusura, di uscita dal mercato internazionale, ma anche nazionale, di determinate aziende.

La situazione ancora oggi non è normalizzata per quanto riguarda la tutela della salute, tuttavia il distanziamento sociale necessario non può essere una ragione che di per sé impedisca la ripresa delle attività economiche. Programmare e controllare la ripresa delle attività anche in termini di tutela sanitaria dei lavoratori è di importanza strategica.

Per queste ragioni la Giunta comunale ha inviato una nota al Prefetto di Perugia, ai Presidenti di Regione e Provincia, illustrando l’attuale situazione di queste aziende che avrebbero necessità di riprendere l’attività produttiva con la garanzia di mettere in atto tutte le condizioni per una sostanziale sicurezza nei luoghi di lavoro”. Sindaco Paola Lungarotti