Bastia Aria d’Estate, musica e spettacoli per le famiglie

Al via concerti e iniziative dedicate a grandi e bambini

Prende il via il calendario di appuntamenti di Bastia Aria d’Estate 2026, il programma promosso dal Comune di Bastia Umbra che accompagnerà cittadini e visitatori per tutta la stagione estiva con eventi dedicati alla musica, all’intrattenimento e alle famiglie. Tra i primi appuntamenti in programma figurano l’avvio della rassegna musicale “Grandi Autori” e una nuova iniziativa della sezione “L’Estate dei Bambini”, due percorsi pensati per coinvolgere pubblici di tutte le età.

La rassegna “Grandi Autori” si aprirà venerdì 12 giugno alle 21 nel Chiostro del Monastero delle Benedettine con il concerto “The Sound of Summer – Intrecci di voci tra folk e pop”. Protagonista della serata sarà il Coro Femminile Aurora Bastia, diretto da Stefania Piccardi e accompagnato al pianoforte da Federica Marchionni.

L’evento proporrà un percorso musicale dedicato ad alcuni tra i più importanti autori e interpreti della scena internazionale e italiana. Il repertorio attraverserà sonorità folk e pop, alternando composizioni che hanno segnato la storia della musica contemporanea e offrendo al pubblico un viaggio tra armonie vocali e atmosfere evocative.

L’appuntamento rappresenta il primo tassello di una rassegna che intende rendere omaggio ai grandi protagonisti della musica d’autore. Nel corso dell’estate il programma proseguirà con altri eventi dedicati a figure e repertori che hanno lasciato un’impronta significativa nella cultura musicale internazionale.

L’11 luglio Piazza Mazzini ospiterà “Pink Floyd Tribute”, concerto affidato ai The Moodies e dedicato alla storica band britannica. Il 1° agosto sarà invece la volta de “La Maschera di Pino”, formazione che proporrà un omaggio al repertorio di Pino Daniele. L’8 agosto la rassegna si concluderà con “Le Chitarre del Rock”, spettacolo realizzato dal gruppo Prototipo e dedicato ai grandi protagonisti della chitarra rock, da Jimi Hendrix ai Black Keys.

Accanto agli appuntamenti musicali, il cartellone estivo riserva ampio spazio alle iniziative rivolte a bambini e famiglie. Tra queste spicca “La Grande Festa delle Bolle”, in programma il 19 giugno alle 21.30 in Piazza Mazzini. Ospite della serata sarà Fabio Saccomanni, artista noto per spettacoli che trasformano le bolle di sapone in elementi scenici capaci di coinvolgere e sorprendere il pubblico.

L’evento proporrà giochi di luce, effetti visivi e momenti di interazione con gli spettatori, con l’obiettivo di creare un’esperienza pensata per grandi e piccoli. Piazza Mazzini si trasformerà così in uno spazio dedicato alla fantasia e alla condivisione, attraverso uno spettacolo costruito intorno alla meraviglia e all’immaginazione.

“La Grande Festa delle Bolle” si inserisce all’interno del programma “L’Estate dei Bambini”, che comprende numerose attività distribuite tra giugno e agosto. Il calendario prevede iniziative culturali, letture, spettacoli teatrali, eventi ludici e momenti di aggregazione pensati per favorire la partecipazione delle famiglie e valorizzare i diversi quartieri del territorio comunale.

Tra gli appuntamenti in programma figurano le letture in piscina organizzate dalla Biblioteca Comunale “Alberto La Volpe”, il Villaggio Luna Park previsto tra la fine di giugno e l’inizio di luglio nell’ambito di Bast Fest e della Notte Bianca, spettacoli teatrali itineranti, eventi di animazione e una caccia al tesoro dedicata alla scoperta della città.