Campiglione celebra la trebbiatura tra storia, sapori e comunità

Due giorni di eventi a Bastia Umbra per riscoprire le radici rurali

🌾 Campiglione torna a vivere la Festa della Trebbiatura. L’8 e 9 agosto due giornate dedicate alla memoria della civiltà contadina con rievocazioni storiche, musica, mostra, attività per famiglie e i sapori della tradizione locale. 🚜🍷

Due giornate dedicate alla memoria della civiltà contadina

Campiglione si prepara ad accogliere una nuova edizione della Festa della Trebbiatura, appuntamento dedicato alla valorizzazione delle tradizioni agricole e della storia del territorio. La manifestazione si svolgerà sabato 8 e domenica 9 agosto presso il Centro Sociale Campiglione, in via della Libertà, riportando in primo piano usanze, mestieri e momenti di socialità legati alla cultura rurale.

L’edizione 2026 segna un’importante novità: per la prima volta dopo diversi anni la festa tornerà a svilupparsi su due giornate, ampliando il calendario degli appuntamenti e offrendo un programma ancora più ricco di iniziative rivolte a cittadini e visitatori.

L’evento è promosso dal Centro Sociale Campiglione in collaborazione con il Comune di Bastia Umbra e con AIMAS – Associazione Italiana Macchine Agricole Storiche, realtà impegnata nella conservazione e nella valorizzazione delle testimonianze della meccanizzazione agricola.

Mostra, giochi e spettacoli aprono la manifestazione

Il programma prenderà il via sabato 8 agosto alle 16.30 con l’inaugurazione di una mostra dedicata ai luoghi, ai protagonisti e agli attrezzi della trebbiatura, un percorso che ripercorre la vita quotidiana delle campagne e il lavoro che per decenni ha caratterizzato il territorio.

In contemporanea saranno organizzate attività ludiche per i più piccoli grazie alla collaborazione con Ideattivamente, così da coinvolgere anche le famiglie in un pomeriggio pensato per tutte le età.

Alle 17.30 spazio all’esibizione del Pattinaggio Artistico Sant’Egidio, mentre dalle 20.00 sarà possibile degustare il tradizionale Cestino del Mietitore, ispirato ai pasti consumati durante il lavoro nei campi.

La serata si concluderà alle 21.00 con il tradizionale ballo in piazza, accompagnato dall’Orchestra Juri Bordoni, momento di aggregazione che rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della manifestazione.

Domenica tra fede e tradizione agricola

La seconda giornata inizierà domenica 9 agosto alle 9.00 con la Santa Messa, celebrata da don Marco Armillei.

Alle 10.30 seguirà la tradizionale benedizione dei mezzi agricoli, appuntamento che ogni anno richiama numerosi agricoltori e appassionati del mondo rurale.

Il pomeriggio sarà dedicato al momento più rappresentativo della manifestazione.

La rievocazione riporta in vita la trebbiatura

Alle 16.30 l’Associazione Italiana Macchine Agricole Storiche (AIMAS) proporrà la tradizionale rievocazione della trebbiatura, accompagnata dai canti popolari che per generazioni hanno scandito il lavoro nei campi.

L’iniziativa consentirà al pubblico di osservare da vicino le antiche tecniche di lavorazione del grano e di conoscere strumenti, gesti e tradizioni che hanno caratterizzato la civiltà contadina prima dell’avvento delle moderne tecnologie agricole.

La dimostrazione rappresenta il cuore dell’evento e offre l’occasione di tramandare alle nuove generazioni un patrimonio culturale che appartiene alla storia del territorio.

La Cena della Trebbiatura chiude la festa

A conclusione della manifestazione è in programma la tradizionale Cena della Trebbiatura, prevista domenica 9 agosto alle ore 20.00.

Il menù proporrà alcune specialità della cucina contadina, con bocconotti al sugo d’oca, oca arrosto con patate, torcolo del contadino, accompagnati da acqua e vino.

La cena sarà proposta al costo di 25 euro e richiederà la prenotazione entro mercoledì 5 agosto.

Un patrimonio da custodire e tramandare

La Festa della Trebbiatura si conferma un appuntamento dedicato alla memoria collettiva e all’identità agricola del territorio. Attraverso dimostrazioni storiche, momenti conviviali, attività culturali e occasioni di incontro, la manifestazione punta a mantenere vivo il ricordo della civiltà contadina e del lavoro nei campi, valorizzando il patrimonio materiale e immateriale che ha contribuito alla crescita della comunità locale.

L’iniziativa rappresenta anche un’opportunità per avvicinare bambini e giovani alle tradizioni del passato, facendo conoscere strumenti, mestieri e consuetudini che hanno segnato per decenni la vita delle famiglie agricole umbre.

Un invito alla partecipazione

L’Amministrazione comunale di Bastia Umbra invita cittadini e visitatori a partecipare alle due giornate della manifestazione, che uniranno cultura, tradizione, gastronomia e momenti di socialità in un contesto dedicato alla riscoperta delle radici del territorio.

Con il ritorno al formato su due giornate, la Festa della Trebbiatura di Campiglione rilancia così una delle manifestazioni più rappresentative della memoria rurale locale, offrendo un programma capace di coinvolgere tutte le generazioni e di mantenere vivo il legame con la storia agricola della comunità.