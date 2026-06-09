Estate a Bastia, la Pro Loco lancia il calendario eventi

Cultura, tradizioni e musica da giugno ad agosto

Un programma che unisce cultura, tradizione, musica e momenti di aggregazione accompagnerà l’estate di Bastia Umbra grazie alle iniziative promosse dalla Pro Loco cittadina. L’associazione ha presentato il calendario degli appuntamenti che animeranno il centro storico tra giugno e agosto, con l’obiettivo di offrire occasioni di incontro e valorizzare l’identità del territorio.

Il primo appuntamento è fissato per il 24 giugno alle ore 21 nella Chiesa di Santa Croce, dove si terrà una conferenza dedicata al Beato Corrado da Offida, figura di rilievo del francescanesimo medievale che lasciò tracce significative anche a Bastia Umbra. L’iniziativa si inserisce nelle celebrazioni dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi. A guidare il pubblico nell’approfondimento storico saranno il professor Stefano Brufani, ordinario di Letteratura latina medievale e umanistica all’Università di Perugia, e la professoressa Stefania Zucchini, docente associata di Storia medievale nello stesso ateneo, che illustreranno rispettivamente la figura del religioso e il contesto storico dell’epoca.

Due giorni più tardi, il 26 giugno alle ore 18, l’Auditorium Sant’Angelo ospiterà la presentazione di una tesi di laurea dedicata allo stilista bastiolo Pino Lancetti. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con il Comune di Bastia Umbra, offrirà l’occasione per riscoprire il percorso umano e professionale di uno dei nomi più noti della moda italiana legati alla città.

La Pro Loco sarà protagonista anche della Notte Bianca in programma il 4 luglio. Dalle ore 20, in Piazzetta Franchi, i volontari proporranno ai visitatori la degustazione della trecciola, specialità gastronomica tradizionale del territorio. Un momento dedicato alla promozione delle eccellenze locali e alla riscoperta dei sapori che caratterizzano la cultura popolare bastiola.

Il calendario proseguirà il 24 luglio con una serata speciale in Piazza Mazzini dedicata alla memoria di Lucio Camacho, figura molto conosciuta in città per il suo contributo alla diffusione della musica e dell’intrattenimento. A partire dalle ore 19 si alterneranno alla console dj che hanno condiviso con lui percorsi professionali e personali. L’evento sarà accompagnato da aperitivi e momenti conviviali aperti alla cittadinanza.

Spazio infine ai più giovani il 6 agosto, quando Piazza Mazzini diventerà il punto di partenza di una nuova edizione della caccia al tesoro cittadina. Dopo il successo registrato lo scorso anno, la Pro Loco riproporrà il gioco che permetterà ai partecipanti di conoscere curiosità e angoli caratteristici del centro storico attraverso una formula coinvolgente e dinamica.

Con il calendario estivo 2026, la Pro Loco di Bastia Umbra rinnova il proprio impegno nella promozione della socialità, della cultura e delle tradizioni locali, offrendo alla comunità occasioni di incontro e condivisione nel segno dell’identità cittadina.