La Giunta incontra i quartieri per nuova rotatoria stradale

San Lorenzo ospita la presentazione del progetto viario

L’Amministrazione Comunale di Bastia Umbra continua il suo percorso di ascolto e partecipazione, incontrando direttamente i cittadini per condividere progetti e interventi sul territorio. La fonte del comunicato conferma che il prossimo appuntamento è previsto per lunedì 27 ottobre 2025, alle ore 21:00, presso il Centro Sociale di San Lorenzo, dove sarà illustrato il progetto della nuova rotatoria all’intersezione tra Via Höchberg, Via Atene e Via delle Nazioni.

L’iniziativa mira a migliorare sicurezza, circolazione e accessibilità in un nodo stradale strategico, collegato sia all’area industriale sia ai quartieri residenziali limitrofi. La rotatoria, di 33 metri di diametro, sostituirà l’attuale incrocio semaforico, garantendo una maggiore efficienza del traffico e una riduzione dei rischi di incidenti. Tra gli interventi previsti figurano nuovi marciapiedi, illuminazione pubblica a basso consumo energetico, ottimizzazione del sistema di raccolta delle acque meteoriche e gestione delle interferenze con i sottoservizi esistenti, realizzati in collaborazione con gli enti gestori.

Durante l’incontro si discuterà anche dell’impianto T-Red e di eventuali questioni di interesse per la comunità, favorendo così un dialogo diretto tra amministrazione e residenti. L’obiettivo dichiarato dalla fonte è promuovere la partecipazione attiva, la trasparenza nelle scelte e la condivisione delle priorità urbanistiche, coinvolgendo i quartieri in tutte le fasi del progetto.

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare per contribuire con osservazioni, suggerimenti e proposte concrete, rafforzando così il senso di comunità e il legame tra amministrazione e abitanti. L’incontro rappresenta un’occasione per conoscere da vicino i dettagli tecnici della rotatoria, le strategie per la mobilità sostenibile e i benefici per la sicurezza stradale. La fonte conferma la piena disponibilità dell’Amministrazione a raccogliere idee e a discutere delle prospettive di sviluppo della città.