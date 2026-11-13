Natale 2026, a Bastia Umbra arriva il Villaggio delle Storie

Dal 5 dicembre al 6 gennaio mercatini e pista di pattinaggio

📌 FLASH NEWS – Dal 5 dicembre al 6 gennaio Bastia Umbra ospita il Villaggio delle Storie da piazza Cavour a Porta Firenze. Previsti pista di pattinaggio, mercatini, giostre e spettacoli. Il programma sarà presentato il 19 novembre alle 17.

Dal 5 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027 il centro di Bastia Umbra ospiterà «Natale 26 – Il Villaggio delle Storie». Il progetto, organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con Confcommercio, si svilupperà da piazza Cavour all’arco di Porta Firenze. Sono previste dodici aree tematiche, tra installazioni ricavate dai carri dell’ultimo Palio, mercatini, spettacoli e attrazioni per le famiglie.

L’albero luminoso, il trenino e le figure del Palio

Il grande albero luminoso sarà il punto centrale del villaggio. Attorno all’albero passerà il trenino natalizio, mentre lungo il percorso saranno allestite le grandi figure dei carri dell’ultimo Palio. Tra le installazioni annunciate figurano un drago e un origami gigante, oltre agli angoli dedicati alla mongolfiera e alle letterine.

Nel centro saranno allestiti anche una pista di pattinaggio sul ghiaccio e un piccolo luna park con giostre e gonfiabili. Le casette in legno dei mercatini ospiteranno artigianato, prodotti natalizi e idee regalo. Il programma comprende inoltre spazi dedicati ai dolci e alle specialità gastronomiche.

La Casa di Santa Claus in piazza Mazzini

Il teatrino di piazza Mazzini sarà trasformato nella Casa di Santa Claus. I bambini potranno visitare gli ambienti dedicati a Babbo Natale, con il trono e gli spazi per il gioco. I laboratori creativi proporranno attività manuali, dalla scrittura delle letterine agli origami, oltre a giochi con le bolle di sapone.

Gli spettacoli spazieranno dalla danza aerea alle esibizioni con il fuoco. Sono previste mostre e iniziative artistiche negli spazi cittadini, insieme a concerti, saggi musicali ed esibizioni dei cori scolastici. Il calendario comprenderà anche il presepe vivente e la processione di San Nicola, dedicata alla figura da cui ha origine la tradizione di Santa Claus.

Il programma sarà presentato il 19 novembre

Il calendario completo sarà presentato giovedì 19 novembre alle 17, nella sala del Consiglio comunale. Le date e gli orari dei singoli appuntamenti saranno diffusi attraverso i canali istituzionali del Comune di Bastia Umbra.

Alla realizzazione del programma contribuiranno le realtà artistiche, culturali, associative e commerciali del territorio. Con il villaggio, l’amministrazione punta ad attirare visitatori durante le festività, valorizzare il centro cittadino e sostenere le attività economiche e culturali locali.