Expo Casa 2026 svela a Perugia le nuove tendenze dell’abitare

Il salone Umbriafiere di Bastia Umbra apre tra innovazione e design
L’appuntamento istituzionale è fissato per lunedì 23 febbraio a Perugia, nella cornice solenne del Salone d’onore di Palazzo Donini. Alle ore 11.00, i vertici dell’organizzazione e le autorità locali presenteranno ufficialmente l’edizione numero quarantadue di una rassegna che ha saputo trasformarsi in un punto di riferimento imprescindibile per l’intero comparto del centro Italia. Expo Casa 2026 si prepara a tagliare il nastro, portando con sé un carico di aspettative legate alla capacità di interpretare il cambiamento sociale attraverso la lente dell’architettura d’interni e delle nuove tecnologie costruttive.
Le coordinate dell’evento e il ruolo di Epta
Dal 28 febbraio all’8 marzo, il polo espositivo di Umbriafiere di Bastia Umbra diventerà l’ombelico del mondo per chiunque cerchi ispirazione o soluzioni concrete per la propria dimora. La regia dell’evento è affidata, come da tradizione consolidata, a Epta Confcommercio Umbria. Il lavoro svolto dall’ente organizzatore punta a consolidare un primato che dura da oltre quattro decenni, garantendo una selezione rigorosa degli espositori e una proposta culturale che affianca la mera esposizione commerciale. Il focus di quest’anno si concentra sulla capacità della casa di evolversi in uno spazio fluido, capace di rispondere alle esigenze di comfort e digitalizzazione estrema.
Tradizione e futuro nel cuore dell’Umbria
L’importanza della kermesse risiede nella sua capacità di attrarre un pubblico eterogeneo, che spazia dai professionisti del settore, come architetti e progettisti, alle famiglie alla ricerca del dettaglio perfetto per il proprio nido. La longevità della manifestazione testimonia un legame profondo con il territorio, pur mantenendo un respiro internazionale grazie alla partecipazione di brand leader nel mercato globale. Durante i nove giorni di apertura a Bastia Umbra, i visitatori potranno esplorare padiglioni densi di contenuti, dove l’artigianalità tipica del made in Italy dialoga costantemente con i sistemi di domotica più avanzati e con i materiali eco-sostenibili di ultima generazione.
Un osservatorio privilegiato sull’home living
La conferenza stampa di Perugia servirà a delineare i dettagli del programma e le aree tematiche che caratterizzeranno il percorso espositivo. Expo Casa 2026 non si limita a mostrare mobili o complementi d’arredo, ma analizza profondamente il concetto di home living contemporaneo. La sfida lanciata da Epta Confcommercio Umbria è quella di coniugare l’estetica pura con la funzionalità tecnica, offrendo una visione d’insieme che parte dalle fondamenta dell’edilizia leggera per arrivare alle rifiniture di pregio. L’evento si conferma dunque un motore economico vitale per la regione, capace di generare un indotto significativo e di stimolare il confronto su temi cruciali come l’efficientamento energetico e la riqualificazione degli spazi urbani.
Presentazione Expo Casa 2026
Lunedì 23 febbraio 2026, ore 11:00
Palazzo Donini, Salone d’Onore
Perugia
Conferenza stampa ufficiale di presentazione della manifestazione dedicata all’home living in programma a Umbriafiere dal 28 febbraio all’8 marzo.
