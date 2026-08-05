Centrodestra condanna aggressione antisemita, polemica a Bastia

Solidarietà dopo Höchberg, chiesto un segnale istituzionale forte

📌Il centrodestra e i civici di Bastia Umbra condannano l’aggressione antisemita avvenuta a Höchberg e chiedono una presa di posizione ufficiale dell’amministrazione comunale contro ogni forma di odio e discriminazione.

Una presa di posizione sull’aggressione in Germania

La coalizione di Centrodestra e Civici per Bastia ha diffuso una nota con la quale esprime una ferma condanna per l’aggressione avvenuta a Höchberg, in Germania, ai danni di un componente della Società Tedesco-Israeliana (DIG). Secondo quanto riportato nel comunicato, la vittima sarebbe stata colpita per il fatto di esporre un simbolo dello Stato di Israele.

Per la coalizione, l’episodio rappresenta un grave atto di violenza riconducibile all’odio antisemita e costituisce un attacco ai principi di libertà, convivenza civile e tolleranza che caratterizzano i rapporti tra i Paesi europei. Nella nota viene inoltre espressa vicinanza alla persona aggredita e ai cittadini tedeschi, con l’auspicio che ogni forma di discriminazione venga contrastata con decisione.

Il ritardo nella conoscenza dei fatti

Nel documento, gli esponenti del centrodestra spiegano di essere venuti a conoscenza dell’accaduto soltanto nei giorni scorsi, circostanza che, a loro giudizio, avrebbe ritardato la diffusione della presa di posizione pubblica.

La coalizione sostiene inoltre che l’episodio non sarebbe stato portato all’attenzione dei cittadini di Bastia Umbra attraverso comunicazioni istituzionali ufficiali, sollevando interrogativi sulle modalità con cui la vicenda è stata affrontata a livello locale.

Le critiche rivolte all’amministrazione comunale

Uno dei punti centrali della nota riguarda il comportamento attribuito all’amministrazione comunale di Bastia Umbra. Secondo il centrodestra, l’assenza di dichiarazioni pubbliche di condanna nei confronti dell’aggressione rappresenterebbe un elemento di preoccupazione.

Nel comunicato vengono chiamati in causa il sindaco e l’assessore Zocchetti, ai quali viene contestata la mancata presa di posizione sull’accaduto. La coalizione afferma inoltre che, durante una seduta del Consiglio comunale, quando il tema sarebbe stato sollevato dall’opposizione, alcuni consiglieri di sinistra avrebbero tentato di interrompere o ridimensionare il confronto sull’episodio.

Il legame tra Bastia Umbra e Höchberg

La nota richiama anche il rapporto di gemellaggio e collaborazione che lega da tempo Bastia Umbra alla città tedesca di Höchberg. Secondo la coalizione, un legame costruito negli anni attraverso iniziative culturali, incontri e partecipazioni a manifestazioni dovrebbe manifestarsi anche nei momenti più delicati.

Gli esponenti del centrodestra ritengono infatti che la fratellanza europea non possa limitarsi agli scambi istituzionali e culturali, ma debba tradursi in una vicinanza concreta quando una comunità viene colpita da episodi di violenza o di matrice ideologica.

Il riferimento a un episodio avvenuto nel territorio

Nel comunicato viene inoltre richiamato un secondo episodio, riguardante un esercizio commerciale del territorio nel quale, secondo quanto riferito dalla coalizione, sarebbe comparsa una scritta antisemita nei pressi della cassa.

Anche in questo caso, il centrodestra sostiene che non vi sarebbe stata un’adeguata presa di posizione pubblica, affermando che l’accaduto avrebbe suscitato preoccupazione e malumore tra numerosi cittadini.

La posizione sulla violenza e sull’odio

Nella parte conclusiva della nota, la coalizione precisa di avere espresso in passato, nel corso dei lavori del Consiglio comunale, una valutazione critica rispetto alla risposta militare dello Stato di Israele successiva agli attentati del 7 ottobre 2023.

Secondo quanto affermato dagli estensori del comunicato, tale posizione non può tuttavia essere interpretata come una giustificazione di manifestazioni di odio o di episodi antisemiti. Per questo motivo viene ribadita la richiesta all’amministrazione comunale di condannare ogni forma di violenza e discriminazione, indipendentemente dall’origine o dal contesto in cui si manifesta.

La coalizione conclude sottolineando che il contrasto all’antisemitismo e a ogni forma di odio deve rappresentare un principio condiviso, da affermare con chiarezza attraverso prese di posizione istituzionali ogni volta che si verificano episodi di questa natura.