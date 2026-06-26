BasFest la grande Commedia dell’Arte debutta in piazza

Il teatro delle maschere si sposta nel cuore di Bastia Umbra

Bastia Umbra, 26 06 2026 – Il cartellone delle manifestazioni estive di BasFest 2026 si arricchisce di un nuovo e atteso appuntamento incentrato sull’arte scenica classica e sul coinvolgimento diretto degli spettatori, come riporta il comunicato di Irene Marra – Comune di Bastia Umbra. Nella serata di giovedì 2 luglio, a partire dalle ore 21.30, la centralissima Piazza Mazzini situata nel comune di Bastia Umbra farà da cornice alla rappresentazione intitolata La Ridichulosa Historia de Pulcinella Cornuto Immaginario. Questo lavoro teatrale trae la sua ispirazione diretta dall’opera classica Sganariello cornuto immaginario concepita dal celebre drammaturgo francese Molière. L’intero impianto produttivo è firmato dalla Compagnia Teatrale Accademia Creativa, una realtà dinamica che ha saputo rielaborare i canoni tradizionali per offrirli a un pubblico contemporaneo. La regia della pièce è stata affidata alla guida di Luca Sargenti, il quale calcherà anche il palcoscenico in veste di attore. Accanto a lui, il cast si compone di professionisti del settore interpretati da Simona Torroni, Mara Briziarelli, Davide Marongiu e Giacomo Casagrande, pronti a dare vita a una serata all’insegna del ritmo serrato e della comicità.

La narrazione dello spettacolo si sviluppa attorno alla figura iconica di Pulcinella, storicamente riconosciuto come il personaggio ribelle ed estroso per eccellenza all’interno della tradizione teatrale italiana. Nel corso di questa specifica vicenda, la maschera si trova ad affrontare un dilemma assai complesso, poiché esprime un netto rifiuto a interpretare il ruolo del consorte tradito. La situazione si complica ulteriormente e sfocia nel caos nel momento in cui la sua sposa, Teresina, ritrova un oggetto misterioso identificato in un piccolo medaglione. Questo apparentemente innocuo ritrovamento innesca immediatamente una serie perfetta di malintesi, gelosie reciproche e profondi fraintendimenti. Tali dinamiche guidano l’antico canovaccio verso sviluppi narrativi estremamente esilaranti. Al fine di risolvere l’intricata situazione, fanno la loro comparsa sul palco svariati personaggi bizzarri e dalle condotte alquanto discutibili, i quali contribuiscono a moltiplicare i colpi di scena. L’elemento distintivo che eleva l’opera, tuttavia, risiede nella sua profonda natura interattiva, poiché l’azione scenica si nutre dell’improvvisazione costante, modificando battute e risposte in base all’energia trasmessa dalla platea.

L’opera vanta già un percorso artistico di rilievo, avendo superato la soglia delle cento repliche sull’intero territorio nazionale. Tale traguardo conferma la solidità di un progetto capace di fondere abilmente il doveroso omaggio alla memoria storica della Commedia dell’Arte con un linguaggio umoristico moderno, brillante e accessibile. Gli spettatori sono invitati a non rimanere semplici osservatori passivi, ma a tramutarsi nel nucleo centrale della messinscena stessa, offrendo suggerimenti a Teresina o rispondendo direttamente alle provocazioni di Pulcinella. Attraverso questa cooperazione in tempo reale, il pubblico partecipante assume il potere di determinare l’esito finale della trama. Tra gag esilaranti, lazzi tradizionali e costanti paradossi scenici, ogni singola replica si trasforma in un evento unico e irripetibile, strutturato appositamente per catturare l’attenzione e divertire persone di ogni fascia d’età.