Bastia Umbra accende la magia con le Storie di Natale

Fiorentina sconfitta 1-0 in casa dall’Aek, i viola non si sbloccano FIRENZE (ITALPRESS) – La Fiorentina perde la sua seconda gara consecutiva nel girone unico di Conference League: i viola cedono 1-0 all’Aek Atene, a decidere è Gacinovic al 38′ del primo tempo. Una prova deludente per i toscani che al di là di tre gol annullati, di cui due millimetrici, commettono tanti falli e vengono […]

Pioggia di gol al Dall’Ara: Bologna straripante, Salisburgo ko 4-1 BOLOGNA (ITALPRESS) – Il Bologna esce vincente dal luna park di emozioni del Dall’Ara: tanti gol e spettacolo nella spumeggiante partita di Europa League, vinta per 4-1 contro il Salisburgo. I rossoblù di Vincenzo Italiano si mettono alle spalle il pareggio senza reti contro il Brann, trovano la seconda vittoria nella competizione e consolidano la […]

La Roma vince anche in Europa, Midtjylland piegato 2-1 A segno El Aynaoui ed El Shaarawy, Dybala torna titolare ma si ferma Kone'.

Atreju, Meloni “Disponibile a confronto unico con Schlein e Conte” ROMA (ITALPRESS) – “Leggo che Elly Schlein avrebbe finalmente accettato l’invito di Fratelli d’Italia a partecipare ad Atreju, ma solo in caso di un confronto diretto con me. Atreju è sempre stata una casa aperta al dialogo, anche con chi la pensa diversamente. Sono quindi pronta a confrontarmi con l’opposizione. Ma ritengo che al confronto […]

Ministero Esteri Cina “Pronti a rafforzare cooperazione economica con UE” PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina è disposta a continuare a rafforzare la cooperazione economica e commerciale con l’Unione Europea (UE) e spera che l’UE mantenga fermamente il suo impegno verso l’apertura, ha dichiarato mercoledì la portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning. Di recente, la 18esima Fiera per la Cooperazione Economica e Tecnologica […]

Agli Stati Generali dell’Export il commercio che crea la pace ROMA (ITALPRESS) – “Il fine del commercio è creare condizioni di pace”. Così Lorenzo Zurino, presidente del Forum Italiano dell’Export, ha aperto la settima edizione degli Stati Generali dell’Export, promossi da IEF, con una frase di Montesquieu che evoca la pace, filo conduttore dell’edizione 2025.“Ho preso in prestito l’espressione del conte di Montesquieu sul potere […]

Segretario IMO “Cina ha ruolo importante nella cooperazione marittima globale” LONDRA (REGNO UNITO) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha un ruolo importante nel rafforzare la cooperazione marittima globale e nel promuovere lo sviluppo sostenibile dell’industria dello shipping, ha dichiarato il segretario generale dell’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO), Arsenio Dominguez. Dominguez ha fatto queste osservazioni martedì in un’intervista a Xinhua, a margine della cerimonia di inaugurazione della Missione […]

Il Papa ad Ankara “La Turchia sia fattore di stabilità per pace giusta” ANKARA (TURCHIA) (ITALPRESS) – “Possa la Turchia essere un fattore di stabilità e di avvicinamento fra i popoli, a servizio di una pace giusta e duratura”. E’ l’auspicio espresso da Papa Leone XIV, nel corso della sua visita ad Ankara, davanti a numerose autorità, tra cui il presidente turco Recep Tayyip Erdogan.“La visita in Turchia […]

La Kia Stonic si rinnova, nuovo design e più tecnologia MILANO (ITALPRESS) – Fin dal suo lancio, nel 2017, Kia Stonic è stato tra i modelli del brand che hanno riscosso più successo. Oggi la Nuova Stonic continua la sua storia perfezionandosi per design, interni, connettività e motorizzazioni.“Ufficialmente è un facelift o un product enhancement ma a tutti gli effetti è un un full model […]