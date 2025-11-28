Bastia Umbra accende la magia con le Storie di Natale

Carri rionali e luci trasformano la città in teatro festivo
Bastia Umbra accende la magia – Bastia Umbra si prepara a vivere un Natale 2025 all’insegna della tradizione e della creatività collettiva. La città, nota da oltre sessant’anni come il “Paese delle Storie”, rinnova il proprio ruolo di capitale della narrazione popolare con un evento che unisce memoria e innovazione.
Ogni anno, in occasione della festa patronale di San Michele Arcangelo, il Palio di San Michele anima Piazza Mazzini con sfide sportive e spettacoli originali ideati dai quattro rioni – Moncioveta, Portella, San Rocco e Sant’Angelo. Le celebri sfilate con i carri scenografici hanno reso Bastia un laboratorio di fantasia, capace di trasformare la piazza in un palcoscenico a cielo aperto.
Quest’anno, la tradizione si veste di Natale: i carri tornano protagonisti nel cuore della città, dando vita a un percorso scenico che intreccia figure, ambientazioni e racconti ispirati allo spirito delle feste. Nasce così “Storie di Natale”, un itinerario di luci e rappresentazioni che accompagnerà residenti e visitatori lungo tutto il periodo natalizio.
Il progetto non si limita all’allestimento urbano: il programma sarà diffuso anche in forma cartacea, distribuito negli esercizi commerciali, per coinvolgere l’intera comunità. Bastia Umbra riafferma così la propria vocazione a raccontare storie, trasformando la tradizione del Palio in un’esperienza condivisa che celebra l’identità cittadina e la magia del Natale.
Con “Storie di Natale 2025”, la città ribadisce il valore della partecipazione popolare, dove ogni rione diventa narratore e ogni spettatore partecipe di un racconto collettivo.
