Colomba Antonietti, il bicentenario tra studenti e cerimonie

Corteo, convegno e studenti per l’eroina nata a Bastia Umbra

📌 FLASH NEWS – Bastia Umbra ha celebrato il bicentenario di Colomba Antonietti il 18 e 19 ottobre. Corteo, omaggi floreali e un convegno storico con la partecipazione delle scuole e del Consiglio Comunale dei Ragazzi per ricordare l’eroina.

Si sono concluse lunedì 19 ottobre 2026, a Bastia Umbra, le iniziative per i duecento anni dalla nascita di Colomba Antonietti. Il programma, promosso dal Comune, ha riunito cerimonie pubbliche, approfondimenti storici e appuntamenti con gli studenti per ricordare la protagonista del Risorgimento nata nella città umbra.

Le celebrazioni si sono sviluppate nell’arco di due giornate, con l’obiettivo di collegare la conoscenza della sua vicenda alla partecipazione delle nuove generazioni. Al centro degli incontri, il contributo di Colomba Antonietti alla difesa della Repubblica Romana e il rapporto tra la sua storia e l’identità cittadina.

Il corteo dalla casa natale a piazza Cavour

Il primo appuntamento si è svolto nel pomeriggio di domenica 18 ottobre. Dalla casa natale di Colomba Antonietti, in via Garibaldi, è partito un corteo accompagnato dalla Banda Musicale di Costano.

Il percorso ha attraversato il centro di Bastia Umbra fino al monumento dedicato all’eroina, in piazza Cavour, ai piedi del Palazzo Comunale. Qui si è tenuta la commemorazione istituzionale, con la deposizione di un omaggio floreale.

Il convegno all’Auditorium Sant’Angelo

La giornata è proseguita all’Auditorium Sant’Angelo, sede dell’incontro dedicato alla ricostruzione del percorso umano e storico di Colomba Antonietti.

Dopo i saluti del sindaco Erigo Pecci, è intervenuto Fabio Bettoni, storico e già docente dell’Università degli Studi di Perugia. L’assessore alla Cultura Paolo Ansideri ha moderato il convegno.

L’approfondimento ha collocato la vicenda di Colomba Antonietti nel contesto risorgimentale, soffermandosi sulla difesa della Repubblica Romana del 1849. La riflessione ha riguardato anche la presenza delle donne nei processi che hanno accompagnato la costruzione dell’Italia unita.

Gli studenti protagonisti del 19 ottobre

La seconda giornata è coincisa con la data esatta del bicentenario. Nella mattinata di lunedì, la Scuola Secondaria di Primo Grado “Colomba Antonietti” ha ospitato un momento di omaggio da parte degli studenti.

Le iniziative sono poi proseguite alla casa natale, con la partecipazione degli alunni e del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Il coinvolgimento scolastico ha dato spazio alla conoscenza dei luoghi cittadini legati alla figura commemorata.

La conclusione si è svolta davanti al Municipio, presso il monumento, dove una nuova cerimonia e la deposizione di una corona hanno chiuso il programma.

La difesa della Repubblica Romana

Colomba Antonietti nacque a Bastia Umbra il 19 ottobre 1826. Ancora giovanissima partecipò alla difesa della Repubblica Romana insieme al marito Luigi Porzi.

Morì il 13 giugno 1849, durante i combattimenti contro le truppe francesi. Il suo sacrificio fu ricordato anche da Giuseppe Garibaldi e la sua figura è entrata nella memoria delle lotte risorgimentali.

Attraverso il bicentenario, l’Amministrazione comunale ha inteso trasmettere soprattutto ai più giovani i valori di libertà, coraggio e responsabilità civile associati alla sua esperienza.