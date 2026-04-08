Fiera di Primavera attira folle nel centro di Bastia Umbra

‘Ndrangheta, 54 misure cautelari in diverse città CATANZARO (ITALPRESS) – Vasta operazione contro la ‘ndrangheta. Personale della Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari disposte a carico di 54 individui, ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione per delinquere di stampo mafioso, nonchè associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, lesioni aggravate, […]

Tregua di due settimane in Iran, Trump “Grande giornata per la pace mondiale” WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Tregua di due settimane nella guerra tra Usa-Israele e Iran. La decisione è arrivata nella notte grazie anche alla mediazione del Pakistan. L’annuncio è stato dato dal presidente degli Stati Uniti DonaldTrump, che su Truth ha spiega: “Sulla base delle conversazioni avute con il primo ministro Shehbaz Sharif e il […]

Decide Havertz, Arsenal corsaro sul campo dello Sporting Lisbona I Gunners non brillano ma fanno un passo importante verso la semifinale di Champions

Primo round per il Bayern, Real Madrid sconfitto 2-1 al Bernabeu MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il Bayern Monaco vince il primo round con il Real Madrid, espugnando il Bernabeu per 2-1. Sono Luis Diaz, Kane e Mbappè a mettere la firma su una gara ad altissima intensità. La prima palla gol è per i bavaresi e arriva al 9′. Kimmich crossa per Kane in area, il […]

Cina, nello Xizang una centrale solare a 4.550 metri di altitudine SHENZHEN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – E’ stata avviata nella regione autonoma dello Xizang, nel sud-ovest della Cina, la costruzione di una centrale a energia solare che sorgerà a 4.550 metri di altitudine, con collettori a concentrazione da 50 MW. Secondo un comunicato diffuso ieri dalla società China General Nuclear Power Group (CGN) che ha sede a […]

Addio all’allenatore rumeno Mircea Lucescu, il “mago” giramondo ROMA (ITALPRESS) – Avrebbe voluto chiudere la carriera guidando la sua Romania ai prossimi Mondiali ma la Turchia di Vincenzo Montella gli ha negato l’ultimo traguardo e alla fine il suo cuore l’ha tradito. Il mondo del calcio piange Mircea Lucescu, 80 anni di cui oltre la metà trascorsi sulle panchine di tutto il mondo, […]

Cina, per la Festa di Qingming i viaggi interregionali aumentano del 5,6% PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha registrato un consistente aumento su base annua dei viaggi interregionali durante i tre giorni di vacanza per la Festa di Qingming, dal 4 al 6 aprile, ha dichiarato oggi il ministero dei Trasporti. In tutto il Paese sono stati effettuati in totale 842,7 milioni di viaggi interregionali di […]

Cina e Italia unite nella tutela del patrimonio mondiale di pitture murali LANZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Di recente, l’introduzione del primo standard internazionale al mondo per la conservazione delle pitture murali ha nuovamente avvicinato Dunhuang, in Cina, e Venezia. Lo standard sarà sviluppato con la partecipazione di esperti provenienti da oltre dieci Paesi, tra cui Cina, Italia, Stati Uniti e Francia. Il gruppo di lavoro è stato […]

“My Love”, il ritorno rock di Dolcenera dal 10 aprile ROMA (ITALPRESS) – Dolcenera torna con “My Love” (distribuzione Universal), nuovo singolo che affronta con sguardo lucido e disincantato le contraddizioni della contemporaneità, disponibile in digitale e in rotazione radiofonica a partire dal 10 aprile. Rock moderno, istintivo e viscerale, il brano si muove tra riflessione esistenziale e critica sociale, mettendo al centro la fragilità […]