Notte Bianca, suolo pubblico gratuito in tutta Bastia Umbra!

Il Comune offre suolo gratuito ai commercianti il 4 luglio!!

L’Amministrazione Comunale di Bastia Umbra introduce una misura di sostegno rivolta alle attività commerciali in vista della Notte Bianca 2026, l’appuntamento in programma sabato 4 luglio. Per l’intera giornata sarà infatti possibile occupare gratuitamente il suolo pubblico, a condizione che venga presentata la relativa richiesta secondo le modalità previste. Il provvedimento interessa tutto il territorio comunale e punta a favorire una partecipazione diffusa degli esercenti, contribuendo alla riuscita di uno degli eventi estivi più attesi della città.

Un incentivo per le attività economiche

La decisione dell’Amministrazione Comunale nasce con l’obiettivo di sostenere concretamente il commercio locale durante una manifestazione che richiama cittadini e visitatori. L’esenzione dal pagamento dell’occupazione del suolo pubblico rappresenta uno strumento pensato per agevolare gli operatori economici nell’organizzazione di iniziative, allestimenti e spazi dedicati all’accoglienza del pubblico.

La gratuità consentirà agli esercenti di ampliare temporaneamente i propri spazi esterni, valorizzando le attività presenti sul territorio e contribuendo a creare un clima di festa diffuso. La misura riguarda tutte le attività commerciali che presenteranno domanda e non è limitata alle sole aree del centro cittadino.

Coinvolto l’intero territorio comunale

Uno degli aspetti centrali dell’iniziativa è l’estensione del beneficio a tutto il territorio di Bastia Umbra. La scelta dell’Amministrazione Comunale è quella di coinvolgere non soltanto il cuore della città, ma anche le altre zone del comune, favorendo una partecipazione ampia e distribuita.

In questo modo la Notte Bianca viene concepita come un evento capace di interessare l’intera comunità, offrendo opportunità di partecipazione sia agli operatori economici sia ai cittadini. L’obiettivo è creare un’atmosfera condivisa, nella quale ogni attività possa contribuire con proposte, allestimenti e momenti di incontro.

Una città protagonista della Notte Bianca

La Notte Bianca rappresenta uno degli appuntamenti di maggiore richiamo del calendario estivo di Bastia Umbra. La manifestazione è tradizionalmente caratterizzata da una forte presenza di pubblico e costituisce un’occasione significativa per il tessuto economico cittadino.

Attraverso la gratuità dell’occupazione del suolo pubblico, il Comune intende favorire una maggiore partecipazione degli esercizi commerciali, incoraggiando iniziative che possano rendere ancora più vivace l’intera città durante la giornata di sabato 4 luglio.

L’iniziativa punta inoltre a rafforzare il legame tra il mondo del commercio e gli eventi pubblici, creando condizioni favorevoli per una presenza più ampia delle attività economiche e per un’offerta rivolta sia ai residenti sia ai visitatori.

Sostegno al commercio e valorizzazione della città

Con questo provvedimento l’Amministrazione Comunale conferma la volontà di accompagnare gli eventi estivi con strumenti di supporto alle imprese locali. La misura è stata pensata per incentivare la partecipazione degli operatori economici e contribuire alla valorizzazione del territorio attraverso una maggiore presenza di iniziative distribuite nei diversi quartieri.

L’agevolazione sul suolo pubblico si inserisce quindi in una strategia orientata a sostenere la vitalità economica, sociale e culturale della città durante la Notte Bianca 2026, favorendo una manifestazione partecipata e capace di coinvolgere l’intera comunità.