Bastia Umbra avvia iter per acquisizione nuovo immobile

Spazi destinati a servizi pubblici e associazioni locali

La Giunta Comunale di Bastia Umbra ha approvato un atto di indirizzo che segna l’avvio di una procedura pubblica finalizzata all’individuazione di un immobile da acquisire al patrimonio dell’Ente. L’obiettivo è dotare la città di spazi aggiuntivi da destinare a funzioni civiche e servizi per la comunità, in linea con le priorità programmatiche e con il Documento Unico di Programmazione, come riporta il comunicato di Giacomo Lazzari – Staff del Sindaco Comune di Bastia Umbra.

L’area di riferimento individuata dall’Amministrazione si colloca tra la S.R. 147 Assisana, la linea ferroviaria e il fiume Chiascio. Qui si intende reperire una struttura idonea ad accogliere diversi servizi comunali e attività di interesse pubblico. Tra le destinazioni previste figurano l’ampliamento degli spazi per la Protezione Civile, un ufficio URP decentrato, il potenziamento dei servizi sociali e alla persona, aree per mezzi e attrezzature comunali, magazzino e archivio, oltre a spazi dedicati alle associazioni del territorio, come Unilibera, Ente Palio e i Rioni.

Il bando esplorativo richiederà requisiti precisi: almeno 3.000 mq di terreno e 600 mq di edificio, spazi modulabili, destinazione d’uso compatibile, conformità normativa e assenza di vincoli paesaggistici. Saranno valutati anche lo stato di conservazione, i tempi di disponibilità e il prezzo, con verifica di congruità da parte dell’Agenzia delle Entrate.

La procedura non comporta impegni di spesa immediati, ma rappresenta un atto di pianificazione strategica. Solo al termine della fase istruttoria e in presenza delle condizioni tecniche, finanziarie e di interesse pubblico, la proposta potrà essere sottoposta al Consiglio Comunale per l’autorizzazione all’acquisto.

Il Sindaco Erigo Pecci ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa, definendola un passo significativo verso il potenziamento dei servizi pubblici e la valorizzazione del patrimonio comunale. “Con questo atto avviamo un percorso importante di miglioramento dell’organizzazione degli spazi e di risposta alle esigenze della comunità”, ha dichiarato.

L’operazione si inserisce in una visione di lungo periodo, che mira a garantire una gestione più efficiente delle risorse e a rafforzare il legame tra istituzioni e cittadini. La disponibilità di nuovi spazi permetterà di rendere più accessibili i servizi, favorendo al contempo la partecipazione delle realtà associative che costituiscono il tessuto sociale della città.

La scelta di avviare una procedura pubblica esplorativa evidenzia la volontà di trasparenza e di coinvolgimento, aprendo la strada a soluzioni condivise e sostenibili.