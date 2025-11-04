Bastia Umbra celebra la Giornata dell’Unità nazionale

Cerimonie e corone ai Caduti domenica 9 novembre 2024
Il Comune di Bastia Umbra annuncia che domenica 9 novembre 2024 si svolgeranno le celebrazioni dedicate alla Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, in occasione della ricorrenza del 4 novembre, data simbolica per la storia italiana. L’iniziativa, come sottolinea la fonte istituzionale, rappresenta un momento di cohesione civile e di memoria collettiva, volto a rendere omaggio a quanti hanno difeso la Patria e i valori di libertà e democrazia.
La commemorazione si articolerà in una serie di cerimonie pubbliche che interesseranno varie località del territorio comunale. In ogni tappa sarà deposta una corona d’alloro ai Monumenti ai Caduti, accompagnata dall’esecuzione musicale della Banda di Costano, che scandirà con solennità i momenti di raccoglimento.
Il programma prevede l’avvio delle celebrazioni alle ore 9:00 a Costano, per poi proseguire alle 9:45 a Ospedalicchio e alle 10:30 presso Don Bosco e il Monumento ai Caduti in Piazza Mazzini. L’ultimo appuntamento è fissato alle ore 11:00 davanti alla sede municipale di Bastia Umbra, dove la comunità si riunirà per il tributo conclusivo.
L’Amministrazione comunale rivolge un invito alla cittadinanza a partecipare con spirito di unità, affinché la presenza collettiva rafforzi il significato di questa giornata dedicata al ricordo, alla pace e alla consapevolezza del ruolo delle Forze Armate nella storia e nella vita democratica del Paese.
Commenta per primo