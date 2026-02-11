Bilancio comunale, approva variazione strategica, nonostante il no dell’opposizione

Opposizione contraria alla manovra discussa

Il Consiglio comunale di Bastia Umbra ha approvato la variazione di bilancio che introduce una serie di interventi strategici destinati a incidere su infrastrutture, sicurezza, efficienza energetica e servizi essenziali. La manovra consente di rendere immediatamente operativi finanziamenti già intercettati dall’Amministrazione, trasformandoli in cantieri e progetti concreti. Nonostante la natura marcatamente operativa del provvedimento, l’opposizione ha votato compatta contro, una scelta che la maggioranza definisce “incomprensibile” perché – sostiene – si tratta di interventi che producono benefici diretti e misurabili per la città.

Illuminazione intelligente e opere stradali tra gli interventi principali

Il pacchetto approvato comprende investimenti rilevanti, a partire dal progetto “Una Illuminazione intelligente – Innovazione Tecnologica, Sostenibilità e Sicurezza Urbana”, un intervento da 3,9 milioni di euro, di cui 2 milioni finanziati da Invitalia, che consentirà il rifacimento completo dell’illuminazione pubblica.

Sul fronte della viabilità, la variazione include la realizzazione della rotatoria tra via Hochberg, via Atene e via delle Nazioni, finanziata con un mutuo da 600 mila euro, e un ampio intervento di riqualificazione delle strade rurali – via Lubiana, via Brufa, via Paparelli e tratti di via Pleven e via Cipresso – per un valore complessivo di circa 1 milione di euro, sostenuto da un contributo regionale di 900 mila euro.

Sicurezza, sport e digitalizzazione: risorse per modernizzare i servizi

Tra gli interventi finanziati figura anche l’efficientamento energetico del Palasport, con opere di completamento e sistemazioni esterne per 610 mila euro, insieme al potenziamento della videosorveglianza urbana, che beneficia di un contributo di circa 40 mila euro nell’ambito di un progetto complessivo da 90 mila euro.

Un capitolo significativo riguarda la digitalizzazione dei registri di stato civile e delle pratiche edilizie, un investimento da 100.756,39 euro, interamente coperto da fondi statali, che punta a rendere più rapide e trasparenti le procedure amministrative.

Inclusione e servizi essenziali: fondi per il trasporto scolastico

La variazione stanzia inoltre 41.692,24 euro per il trasporto scolastico degli studenti con disabilità, un servizio considerato dall’Amministrazione “essenziale per garantire inclusione e diritto allo studio”.

La maggioranza: “Un voto contro la città e il suo progresso”

L’Amministrazione sottolinea come il voto contrario dell’opposizione rappresenti, di fatto, un rifiuto di interventi che migliorano la qualità della vita dei cittadini. La linea della maggioranza resta orientata alla ricerca di risorse e alla loro trasformazione in opere concrete: cantieri, manutenzioni, sicurezza e servizi.

La Giunta ribadisce che continuerà a lavorare con determinazione su questi obiettivi, convinta che la città abbia diritto a scelte responsabili e a risultati tangibili.