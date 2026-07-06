Collaborazione e coprogettazione, nasce la rete territoriale aperta

Comune coinvolge enti, scuole e imprese per nuovi progetti comuni

Il Comune di Bastia Umbra ha pubblicato una manifestazione di interesse per avviare la costituzione della Rete territoriale di collaborazione e coprogettazione, un organismo permanente pensato per favorire il dialogo e la cooperazione tra i diversi soggetti presenti sul territorio. L’iniziativa punta a rafforzare i rapporti tra istituzioni, realtà del Terzo Settore, associazioni, scuole, imprese e tutti gli attori disponibili a contribuire alla crescita della comunità locale attraverso percorsi condivisi.

L’avviso rappresenta un passo verso un modello organizzativo fondato sulla partecipazione attiva, con l’obiettivo di mettere in relazione competenze, esperienze e progettualità che possano tradursi in interventi di interesse generale. La rete sarà uno spazio stabile di confronto e collaborazione, destinato a svilupparsi nel tempo attraverso il coinvolgimento progressivo di nuovi aderenti.

Una rete stabile per lo sviluppo del territorio

L’iniziativa nasce con l’intento di promuovere una governance partecipata, nella quale le decisioni e la progettazione possano essere condivise tra amministrazione pubblica e soggetti del territorio. Il Comune mira infatti a creare partenariati duraturi capaci di elaborare e realizzare progetti comuni, anche attraverso la partecipazione a programmi di finanziamento promossi a livello regionale, nazionale ed europeo.

La costituzione della rete consentirà di coordinare risorse, conoscenze e competenze, valorizzando il patrimonio di esperienze già presente nella comunità locale. L’obiettivo è costruire un sistema di collaborazione che renda più efficace la progettazione di iniziative dedicate allo sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio.

Tavoli di lavoro e percorsi condivisi

Uno degli aspetti centrali della futura rete riguarda la possibilità, per tutti i soggetti aderenti, di partecipare a tavoli tematici e a percorsi di coprogettazione dedicati ai principali ambiti di sviluppo della comunità.

Attraverso questi strumenti sarà possibile condividere idee, proporre iniziative e mettere a disposizione il proprio patrimonio di competenze e di conoscenza del territorio. La collaborazione tra realtà differenti rappresenta infatti uno degli elementi sui quali il Comune intende costruire una programmazione più ampia e coordinata.

La rete si propone quindi come uno strumento permanente di confronto, nel quale ogni soggetto potrà contribuire secondo le proprie caratteristiche e la propria esperienza, favorendo la nascita di progettualità comuni.

Chi può aderire alla manifestazione di interesse

L’avviso è rivolto a una platea molto ampia di soggetti. Possono infatti presentare la propria adesione gli Enti del Terzo Settore, le associazioni culturali, sociali e sportive, le fondazioni, le cooperative sociali, gli enti di formazione, gli istituti scolastici e universitari, gli enti pubblici, le imprese sociali, le imprese e tutti gli altri soggetti interessati a partecipare ai percorsi di collaborazione previsti dall’iniziativa.

La scelta di coinvolgere realtà tra loro diverse risponde alla volontà di creare una rete capace di rappresentare le differenti competenze presenti sul territorio, favorendo un confronto continuo tra istituzioni, mondo associativo, sistema educativo e tessuto economico.

Modalità di partecipazione

L’adesione alla manifestazione di interesse avviene attraverso la compilazione dell’apposito modulo predisposto dal Comune e la successiva trasmissione tramite posta elettronica certificata all’indirizzo indicato nell’avviso pubblico.

Il Comune ha inoltre stabilito che l’elenco degli aderenti rimarrà aperto e permanente. Questo significa che nuovi soggetti potranno entrare a far parte della rete anche dopo la pubblicazione dell’avviso iniziale, grazie ad aggiornamenti periodici dell’elenco che consentiranno l’ingresso di ulteriori realtà interessate.

Un percorso aperto alla comunità

Con questa iniziativa il Comune di Bastia Umbra intende consolidare nel tempo un sistema stabile di collaborazione tra tutti gli attori del territorio, promuovendo un metodo di lavoro basato sulla condivisione delle competenze e sulla costruzione di progettualità comuni.

La rete rappresenta uno strumento attraverso il quale amministrazione, associazioni, enti, scuole e imprese potranno confrontarsi con continuità, individuando opportunità di sviluppo e iniziative di interesse generale. Il carattere permanente dell’elenco degli aderenti punta inoltre a garantire un percorso aperto, capace di accogliere nuovi contributi e nuove esperienze, rafforzando progressivamente il coinvolgimento della comunità nella definizione dei progetti futuri.