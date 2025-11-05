Digipass Bastia Umbra cresce: boom di accessi e iscrizioni online

Servizi scolastici digitali e supporto ai cittadini in forte espansione

Il Comune di Bastia Umbra ha registrato un significativo aumento nell’utilizzo dei servizi digitali scolastici per l’anno 2025, con 529 domande online presentate per mensa e trasporto. Questo dato, diffuso attraverso il comunicato stampa ufficiale dell’amministrazione comunale, evidenzia una crescente fiducia da parte dei cittadini nei confronti delle piattaforme digitali messe a disposizione.

Nel dettaglio, 290 famiglie hanno effettuato l’iscrizione al servizio mensa, mentre 239 hanno scelto il trasporto scolastico attraverso la procedura online. A sostenere questo processo, il Punto di Facilitazione Digitale – Digipass, parte del progetto della Zona Sociale 3 dell’Umbria e finanziato dalla misura 1.7.2 del PNRR, ha svolto un ruolo chiave, confermandosi come presidio strategico per l’accesso ai servizi digitali.

I dati aggiornati al 14 ottobre 2025 parlano chiaro: 108 accessi complessivi al Digipass per supportare le iscrizioni online, distribuiti tra 63 accessi nei mesi estivi e 45 tra settembre e ottobre. Un balzo notevole rispetto alla media di 10 accessi annui registrati in passato per gli stessi servizi. Questo incremento testimonia non solo l’efficacia del servizio, ma anche la sua crescente popolarità tra i cittadini, che lo riconoscono come punto di riferimento per affrontare le pratiche digitali con maggiore serenità.

Il Digipass si è trasformato in uno spazio di fiducia, dove le famiglie trovano assistenza concreta e personalizzata, superando le barriere tecnologiche e accedendo con maggiore facilità ai servizi comunali. Il progetto, come sottolineato nel comunicato stampa, non si limita a fornire supporto tecnico, ma promuove inclusione digitale, semplificando la vita quotidiana e rafforzando il legame tra cittadino e istituzioni.

L’Assessora Elisa Zocchetti ha espresso soddisfazione per i risultati raggiunti, sottolineando come il servizio sia ormai conosciuto, utilizzato e apprezzato. Il Digipass, ha dichiarato, consente una gestione più ordinata delle procedure da parte degli uffici comunali e offre ai cittadini un accesso facilitato e qualificato. L’amministrazione comunale intende proseguire gli investimenti nella facilitazione digitale, convinta che l’innovazione inclusiva sia la chiave per migliorare la qualità dei servizi e il benessere della comunità.

Il comunicato stampa del Comune di Bastia Umbra evidenzia come il Digipass sia diventato un strumento essenziale per accompagnare i cittadini nel percorso di digitalizzazione, contribuendo a rendere i servizi pubblici più accessibili, efficienti e umani.