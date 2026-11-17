L’applauso del Consiglio comunale dei ragazzi a Bastia Umbra

📌 FLASH NEWS – Luisa Fatigoni, presidente del Consiglio comunale di Bastia Umbra, è tornata in sala consiliare con il figlio Vittorio. Ad accoglierli con un applauso e un abbraccio sono stati i componenti del Consiglio comunale dei ragazzi.

Un applauso e un abbraccio del Consiglio comunale dei ragazzi hanno accolto Luisa Fatigoni, presidente del Consiglio comunale di Bastia Umbra, al suo ritorno in sala consiliare. Fatigoni è arrivata con il figlio Vittorio, di 5 mesi, e lo ha presentato ai giovani consiglieri. Nel raccontare l’incontro, la presidente ha detto di essersi commossa per l’accoglienza ricevuta.

L’incontro con i giovani consiglieri

Per Fatigoni, la presentazione di Vittorio è stata anche l’occasione per ritrovare i ragazzi con cui aveva avviato il proprio percorso in Consiglio. Li ha ricordati come i compagni di quella prima fase e ha sottolineato l’emozione di rivederli in aula. La presidente ha raccontato di aver vissuto con particolare partecipazione il momento in cui ha presentato loro il figlio.

La ripresa degli impegni con il figlio accanto

Nel suo intervento, Fatigoni ha parlato della gioia quotidiana della maternità e della possibilità di riprendere gradualmente gli impegni e le attività a cui tiene. Ha spiegato che per lei è importante poter portare avanti le proprie passioni senza dover scegliere tra queste e il tempo con Vittorio. La presenza del figlio in sala consiliare ha dato al rientro, nel suo racconto, un significato personale.