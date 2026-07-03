Municipium comunicazione digitale nasce nuova app del Comune

L’ente presenta lo strumento interattivo in streaming video

Meta description: Bastia Umbra introduce una nuova applicazione digitale per connettere l’amministrazione comunale e la cittadinanza in tempo reale.

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L’Amministrazione Comunale di Bastia Umbra si appresta a compiere un passo significativo nel percorso della transizione digitale e dell’innovazione tecnologica applicata ai servizi pubblici. Nella giornata di mercoledì 8 luglio 2026, con inizio fissato per le ore 11:00, si terrà la conferenza di presentazione ufficiale di Municipium. Si tratta di una nuova applicazione mobile sviluppata appositamente per l’ente locale con l’obiettivo prioritario di semplificare, velocizzare e rendere decisamente più immediato il dialogo quotidiano e lo scambio informativo tra la comunità dei cittadini e gli uffici dell’amministrazione.

L’intero evento di lancio della piattaforma informatica sarà fruibile in modalità aperta da qualsiasi utente esterno. L’incontro verrà infatti integralmente trasmesso in diretta streaming attraverso i canali e le pagine social ufficiali collegate a Municipium, in particolare sulle piattaforme di condivisione Facebook e YouTube. Questa scelta organizzativa consentirà a tutta la popolazione interessata di connettersi da remoto, seguire ogni fase dell’illustrazione tecnica e comprendere nel dettaglio le molteplici potenzialità operative offerte dal nuovo applicativo.

Il programma della presentazione e il ruolo del Gruppo Maggioli

La scaletta della mattinata prevede un’apertura istituzionale affidata interamente ai saluti del Sindaco di Bastia Umbra, Erigo Pecci, il quale darà ufficialmente il via ai lavori a partire dalle ore 11:00. Subito dopo la parentesi introduttiva curata dal primo cittadino, la parola passerà agli esperti del Gruppo Maggioli, la realtà aziendale che ha sviluppato l’infrastruttura tecnologica. I tecnici guideranno il pubblico e gli utenti connessi in un vero e proprio tour virtuale all’interno dell’applicazione, spiegando passo dopo passo le modalità di fruizione dei servizi integrati fino alla conclusione dell’evento, prevista per le ore 11:30.

La piattaforma informatica non è un progetto futuro ma costituisce già una realtà operativa e funzionante sul territorio. Il Comune fa sapere che l’applicazione è attualmente già disponibile per il download gratuito sui principali store digitali. I cittadini hanno dunque la possibilità di scaricare lo strumento sui propri dispositivi mobili e di iniziare a configurarlo fin da subito, selezionando semplicemente il Comune di Bastia Umbra all’interno del menù di avvio per accedere all’interfaccia personalizzata dell’ente.

Tutte le funzionalità dedicate alla comunità locale

L’obiettivo centrale dell’operazione è dotare la cittadinanza di un unico spazio digitale interattivo accessibile comodamente tramite smartphone, nel quale far confluire notizie, avvisi urgenti, comunicazioni istituzionali e servizi di utilità pubblica. Tra le funzioni principali inserite nel software spicca il sistema di ricezione delle informazioni in tempo reale. Grazie all’invio mirato di notifiche push, l’ente potrà inviare tempestivamente aggiornamenti su scadenze, allerte meteo, modifiche alla viabilità e comunicazioni urgenti di protezione civile direttamente sul display dei telefoni dei residenti.

Un altro asse portante del programma è rappresentato dalla sezione dedicata alle segnalazioni dei cittadini. La piattaforma permette infatti di segnalare guasti, disservizi o problematiche riscontrate sul territorio comunale in modo rapido, offrendo anche l’opportunità di allegare riscontri fotografici geolocalizzati per agevolare il lavoro di intervento degli uffici competenti. Oltre a ciò, la piattaforma conterrà una sezione costantemente aggiornata dedicata alla promozione di eventi culturali, mostre, appuntamenti istituzionali e iniziative ricreative patrocinate o organizzate nel territorio di Bastia Umbra, garantendo così una panoramica completa sulla vita sociale della città.

Come installare l’applicazione sui dispositivi mobili

La procedura per iniziare a utilizzare il nuovo servizio è immediata. Gli utenti devono semplicemente cercare il nome dell’applicazione all’interno dei cataloghi digitali App Store per i dispositivi con sistema operativo iOS o Google Play Store per i dispositivi Android. Una volta completata l’installazione a titolo gratuito, basterà scorrere l’elenco delle località e selezionare il Comune di Bastia Umbra.

Per usufruire appieno dei vantaggi del sistema e non rischiare di perdere comunicazioni fondamentali, scadenze amministrative o avvisi urgenti, l’Amministrazione Comunale consiglia caldamente di acconsentire all’attivazione delle notifiche push sul proprio telefono fin dal primo utilizzo. Questo nuovo ecosistema digitale rappresenta una tappa fondamentale della strategia intrapresa dal Comune per modernizzare la macchina amministrativa, riducendo le distanze fisiche tra gli uffici pubblici e i residenti e stimolando una partecipazione attiva e trasparente alla vita amministrativa cittadina.