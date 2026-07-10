Nuovo piano regolatore per Bastia Umbra: depositata la bozza

L’ente locale avvia il confronto con cittadini e istituzioni

Svolta nella pianificazione del territorio comunale

L’Amministrazione Comunale di Bastia Umbra ha ufficialmente registrato al protocollo la proposta relativa al nuovo Piano Regolatore Generale – Parte Strutturale. Si tratta di un provvedimento di fondamentale importanza per il governo del territorio, che giunge al termine di una complessa e articolata attività di carattere tecnico e amministrativo condotta dagli uffici competenti. Con questo atto formale, l’istituzione locale dichiara aperta una nuova stagione che sarà caratterizzata dal confronto sul piano istituzionale e dall’attivazione di percorsi dedicati alla partecipazione della cittadinanza e delle forze sociali ed economiche.

L’annuncio ufficiale del deposito dell’atto è stato diramato formalmente dal Sindaco Erigo Pecci e dall’Assessore alla Pianificazione del Territorio Ramona Furiani. Alla presentazione della proposta, avvenuta all’interno degli uffici della sede comunale, ha preso parte anche la responsabile del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio, la dottoressa Debora Berti, che ha coordinato l’intero iter burocratico e istruttorio dell’atto.

Il commento dei vertici dell’amministrazione comunale

Il Sindaco Erigo Pecci ha espresso profonda soddisfazione per il raggiungimento di questo obiettivo programmatico, evidenziando come la formalizzazione del documento rappresenti un tassello cruciale per la definizione delle linee strategiche ed evolutive del territorio urbano ed extraurbano. Il capo della giunta ha rimarcato che questo traguardo è il frutto diretto di un’attività amministrativa meticolosa, prolungata e condotta con elevati standard di attenzione, che ha permesso di elaborare una proposta compiuta in un arco temporale di pochissimi mesi. Nel suo discorso, il primo cittadino ha espresso un ringraziamento esplicito indirizzato alla dottoressa Debora Berti e a tutti i dipendenti e collaboratori in servizio presso il Settore Pianificazione e Gestione del Territorio, elogiandone la competenza professionale e la dedizione dimostrate nella stesura dei documenti.

Il Sindaco ha inoltre voluto focalizzare l’attenzione sul fatto che la giornata odierna non costituisce un punto di arrivo definitivo, bensì il principio di una sequenza di passaggi che vedranno la centralità delle assemblee istituzionali e l’apporto costruttivo della comunità locale. La condivisione delle scelte urbanistiche, secondo la visione espressa dalla guida della giunta, rimarrà un elemento cardine per garantire l’efficacia e la trasparenza del nuovo strumento di pianificazione urbana.

Tempistiche contratte e sinergie professionali

Anche l’Assessore Ramona Furiani ha manifestato un forte apprezzamento per l’opera prestata dalla struttura dell’ente e dai consulenti esterni, ponendo l’accento sulla straordinaria rapidità con cui la macchina amministrativa è riuscita a produrre l’atto programmatico. La rappresentante della giunta ha posto in evidenza che il lavoro degli uffici è stato portato avanti senza sosta e con un livello di concentrazione altissimo, permettendo così di offrire una risposta tangibile ed efficiente alle necessità della cittadinanza a distanza di circa un anno e mezzo dall’insediamento dell’esecutivo guidato da Erigo Pecci.

L’esponente dell’amministrazione ha chiarito che il deposito della proposta è solo il primo passo di una procedura più vasta. Da questo momento in poi si aprirà la fase strategica della partecipazione pubblica, la quale accompagnerà l’intera evoluzione del provvedimento fino ad arrivare alla sua adozione formale e alla successiva approvazione definitiva nelle sedi competenti. L’Assessore Ramona Furiani ha esteso i ringraziamenti a tutti i soggetti privati e ai consulenti che hanno supportato l’ente locale in questa attività scientifica e tecnica. Tra i ringraziati figurano i professionisti dello Studio FOA, l’architetto Piergiorgio Vitiello insieme al proprio gruppo di collaboratori, il team dei consulenti legali e gli specialisti incaricati di redigere la complessa Valutazione Ambientale Strategica. Un ringraziamento è stato rivolto anche agli esperti di geologia e a tutti gli attori tecnici che hanno integrato le proprie competenze per dare forma al documento.

Cooperazione istituzionale e prossimi passaggi in consiglio

La pianificazione urbanistica territoriale si è avvalsa anche di un proficuo interscambio con le autorità regionali e provinciali. Il Sindaco Erigo Pecci ha voluto rimarcare il valore strategico del dialogo avviato con gli enti sovraordinati, esprimendo un ringraziamento formale nei confronti della Regione Umbria e della Provincia di Perugia. Questo coordinamento istituzionale, basato su un confronto continuo e orientato alla collaborazione, è stato ritenuto indispensabile per inserire in modo coerente ed efficace le linee guida del comune all’interno del più ampio scacchiere della programmazione del territorio regionale.

Nei mesi che seguiranno, il testo della proposta sarà sottoposto al vaglio e all’esame approfondito da parte di tutti i gruppi consiliari rappresentati nell’assise cittadina. Successivamente, la pratica seguirà scrupolosamente i passaggi procedurali stabiliti dalle normative vigenti, con l’obiettivo di giungere all’adozione dell’atto e alla sua approvazione finale mediante una delibera ufficiale del Consiglio Comunale di Bastia Umbra. L’amministrazione punta a consegnare alla collettività uno strumento moderno e orientato a favorire uno sviluppo sostenibile, idoneo a rispondere alle necessità abitative, economiche e ambientali delle prossime generazioni.