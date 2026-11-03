Nuovo Prg, Bastia risparmia il suolo e regola le aree produttive

La maggioranza illustra il piano adottato il 29 ottobre 2026

📌 FLASH NEWS – Nuovo Prg a Bastia Umbra: trasformazioni a 36 ettari, almeno il 40% per attività produttive. La maggioranza illustra le regole sul suolo, il parco sul Chiascio e le misure di sicurezza. Spazio alle osservazioni dei cittadini.

Un massimo di 36 ettari di nuove trasformazioni, contro i 46 previsti nel piano adottato nel 2023, e nuove condizioni per gli insediamenti produttivi. Sono alcuni degli elementi della Parte strutturale del Piano regolatore generale di Bastia Umbra, oggetto di una nuova adozione da parte del Consiglio comunale nella seduta del 29 ottobre.

La maggioranza presenta il provvedimento come l’attuazione di uno degli impegni assunti con i cittadini nel 2024 e inseriti nelle linee programmatiche di mandato. Il percorso urbanistico, avviato da oltre un decennio, prosegue ora con la fase delle osservazioni e con la successiva definizione della Parte operativa.

Dieci ettari in meno per le trasformazioni

La riduzione delle superfici rappresenta uno dei principali cambiamenti illustrati dalle forze di governo. Il limite di 36 ettari si colloca poco sopra la metà dei 68,4 ettari consentiti dalla normativa regionale, secondo i dati riportati dalla maggioranza.

La scelta riguarda un territorio che, nella ricostruzione contenuta nella nota, presenta la percentuale più elevata di suolo già consumato tra i Comuni umbri. Prima di utilizzare nuove superfici per attività produttive, il piano richiede una verifica preventiva delle aree dismesse. Le trasformazioni dovranno inoltre essere distribuite progressivamente nell’arco di un decennio.

Per ogni nuova attività produttiva viene previsto l’obbligo di deimpermeabilizzare o riportare a condizioni naturali, entro un anno, una superficie equivalente a quella coperta.

Aree individuate attraverso procedure pubbliche

Cambia anche il meccanismo di selezione degli spazi da trasformare. La Parte strutturale stabilisce quantità massime, limiti e criteri, senza individuare direttamente sulle tavole le aree interessate, come avveniva nel piano del 2023.

La loro scelta viene rinviata alla Parte operativa, attraverso avvisi e bandi pubblici. Sarà il Consiglio comunale a definire il peso dei criteri utilizzati nelle procedure.

I diritti edificatori matureranno soltanto con l’effettiva attuazione degli interventi e saranno annotati in un Registro pubblico. La maggioranza collega questo impianto all’obiettivo di rafforzare il ruolo del Comune nelle decisioni urbanistiche e rendere trasparente il percorso delle trasformazioni.

Produzione e recupero degli insediamenti esistenti

Alle attività produttive sarà riservato almeno il 40% delle nuove trasformazioni, con l’obiettivo di consolidare i poli del capoluogo e di Ospedalicchio.

Parallelamente, i circa 300 ettari di aree produttive esistenti vengono considerati un ambito di rigenerazione. Il Centro fieristico mantiene la funzione di infrastruttura strategica e il piano ne ammette il potenziamento.

Secondo la maggioranza, una disponibilità di aree definita attraverso la pianificazione dovrebbe ridurre il ricorso alle varianti tramite lo Sportello unico, offrendo alle imprese un quadro più prevedibile per localizzazioni e interventi.

Sicurezza idraulica e prevenzione sismica

Un altro capitolo riguarda la protezione del territorio. Dopo gli eventi alluvionali del 2023, il piano contempla il trasferimento delle quantità edificatorie relative sia agli edifici sia alle previsioni urbanistiche nelle aree a maggiore pericolosità idraulica.

Il documento recepisce inoltre gli studi di microzonazione sismica e rafforza la struttura urbana destinata alla gestione delle emergenze. Sicurezza e organizzazione degli insediamenti entrano così tra i criteri delle scelte urbanistiche.

Parco sul Chiascio, servizi e abitazioni pubbliche

Lungo il Chiascio viene previsto un Parco fluviale urbano di 35 ettari. La possibile delocalizzazione degli allevamenti intensivi potrebbe invece consentire il recupero di circa 16,6 ettari di campagna.

Per quartieri e rioni il piano indica la necessità di disporre di una propria centralità, costituita da servizi e spazi pubblici. Verde urbano, forestazione, gestione sostenibile delle acque e contrasto alle isole di calore fanno parte delle previsioni ambientali.

Sul versante abitativo, ogni nuovo insediamento residenziale dovrà comprendere una quota destinata all’edilizia residenziale pubblica.

Osservazioni e passaggio alla Parte operativa

La maggioranza riconduce l’impostazione del piano agli atti di indirizzo approvati dalla Giunta nel dicembre 2024 e nel novembre 2025. Le indicazioni sono state presentate pubblicamente e discusse in quattro sedute della Commissione Assetto del Territorio, con la partecipazione di maggioranza e minoranza.

Nella nota vengono ringraziati il sindaco Erigo Pecci, l’assessora Ramona Furiani, la Giunta, gli uffici del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio, i progettisti e i consulenti. Un riconoscimento viene rivolto anche ai consiglieri di opposizione per il contributo al confronto.

L’invito conclusivo è rivolto a cittadini, imprese e associazioni, chiamati a presentare osservazioni. Il successivo passaggio alla Parte operativa dovrà tradurre i criteri adottati nelle scelte sulle aree e negli interventi concreti.