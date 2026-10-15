Nuovo PRG, terzo confronto sul futuro urbano di Bastia Umbra

Consiglieri e tecnici esaminano PRG nella parte strutturale

📌 FLASH NEWS – A Bastia Umbra terzo incontro della Commissione sul nuovo PRG. Maggioranza e minoranza esaminano la parte strutturale con Erigo Pecci, Ramona Furiani, tecnici e consulenti, tra norme urbanistiche e Rapporto Ambientale del Piano.

Terza seduta dedicata al nuovo Piano

La parte strutturale del nuovo Piano Regolatore Generale di Bastia Umbra torna al centro del confronto consiliare. Nella serata di ieri si è svolto il terzo incontro della Commissione dedicata allo strumento urbanistico, all’interno di un percorso di esame avviato da oltre un mese.

L’attività coinvolge tutti i consiglieri comunali e riguarda i diversi elementi che compongono il Piano. L’obiettivo è approfondire le scelte di pianificazione destinate a orientare lo sviluppo futuro del territorio, attraverso un lavoro che affianca l’analisi dei contenuti al confronto istituzionale.

La nuova impostazione urbanistica viene quindi esaminata nelle sue componenti tecniche, normative e ambientali. Sono questi gli ambiti sui quali si concentra il lavoro della Commissione, chiamata ad affrontare nel dettaglio uno degli strumenti fondamentali per il futuro della città.

Pianificazione, norme e documentazione ambientale

Una parte degli approfondimenti riguarda gli aspetti tecnici del PRG e l’organizzazione della pianificazione urbanistica. Il confronto si estende alle norme di attuazione, che accompagnano il nuovo strumento, e al Rapporto Ambientale.

L’esame comprende dunque sia l’impostazione del Piano sia la documentazione che ne integra i contenuti. Le sedute consentono ai consiglieri di affrontare i diversi argomenti con il supporto delle professionalità incaricate, mettendo in relazione le questioni urbanistiche con quelle giuridiche e ambientali.

Il percorso si sviluppa attraverso incontri successivi, dedicati all’approfondimento delle varie componenti della parte strutturale.

Il coinvolgimento di maggioranza e minoranza

Ai lavori partecipano i rappresentanti di maggioranza e minoranza, insieme al sindaco Erigo Pecci e all’assessora Ramona Furiani. Il coinvolgimento dell’intero Consiglio comunale caratterizza il percorso di confronto sul nuovo assetto della pianificazione.

La Commissione costituisce la sede nella quale i consiglieri possono esaminare i contenuti del PRG con l’affiancamento degli uffici e dei professionisti che seguono il lavoro. La presenza delle diverse competenze permette di approfondire le questioni affrontate durante le sedute.

Il supporto degli uffici e dei professionisti

A fornire assistenza sono l’Ufficio di Piano del Comune di Bastia Umbra, i progettisti dello Studio FOA e i consulenti legali e ambientali incaricati. Il loro contributo sostiene l’analisi dei documenti e dei diversi aspetti del nuovo Piano.

La finalità indicata per questo percorso è costruire una pianificazione attenta alle esigenze della comunità e alle prospettive di sviluppo di Bastia Umbra. L’attività della Commissione prosegue attraverso l’approfondimento tecnico e il confronto tra le componenti istituzionali coinvolte.