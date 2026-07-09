PEBA approvato, svolta per una Bastia Umbra senza barriere

Consiglio comunale vara il Piano per accessibilità e inclusione

Il Consiglio comunale di Bastia Umbra ha approvato nella seduta dell’8 luglio 2026 il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA), documento destinato a guidare la programmazione degli interventi necessari per rendere il territorio comunale progressivamente più accessibile. L’approvazione del Piano rappresenta un passaggio significativo nella pianificazione urbana, perché definisce una strategia di lungo periodo rivolta al miglioramento della fruibilità degli spazi pubblici da parte di tutti i cittadini.

Un piano per programmare gli interventi

Il PEBA costituisce uno strumento di pianificazione che consente di individuare le criticità presenti sul territorio, stabilire le priorità e organizzare nel tempo gli interventi necessari per superare le barriere architettoniche. L’obiettivo è favorire una città più sicura e facilmente accessibile alle persone con disabilità, agli anziani, alle famiglie con passeggini e, più in generale, a chiunque possa incontrare difficoltà negli spostamenti quotidiani.

Con il nuovo Piano, l’Amministrazione comunale dispone di una base programmatica che permetterà di pianificare le opere pubbliche seguendo criteri omogenei e una visione complessiva dello sviluppo urbano, evitando interventi isolati e favorendo una progettazione coordinata.

Il percorso di pianificazione urbana

L’approvazione del PEBA si inserisce in un percorso più ampio di programmazione avviato dal Comune di Bastia Umbra, che comprende anche il Piano Generale del Traffico Urbano e il Biciplan. L’intenzione è quella di sviluppare strumenti tra loro coordinati, capaci di accompagnare l’evoluzione della città sotto il profilo della mobilità, della sostenibilità e della qualità degli spazi pubblici.

In questo contesto, il Piano dedicato all’eliminazione delle barriere architettoniche assume un ruolo trasversale, destinato a incidere sulla progettazione futura delle infrastrutture e degli interventi di riqualificazione urbana.

Le parole dell’assessora Ramona Furiani

L’assessora alla Pianificazione e Gestione del Territorio, Ramona Furiani, ha evidenziato come il PEBA rappresenti molto più di un semplice elenco di opere da realizzare. Secondo quanto illustrato, il documento interpreta una diversa concezione dello spazio pubblico, trasformando il principio dell’accessibilità in una programmazione concreta e continuativa.

L’assessora ha inoltre sottolineato che il Piano introduce una visione organica della città ispirata ai principi dell’Universal Design, orientando la progettazione verso luoghi concepiti fin dall’origine per essere utilizzabili dal maggior numero possibile di persone, senza ricorrere a soluzioni adattate solo a specifiche categorie di utenti.

Analisi del territorio comunale

La redazione del PEBA è stata preceduta da un’approfondita attività di rilievo e monitoraggio del territorio. Le analisi hanno interessato il capoluogo di Bastia Umbra e le frazioni di Ospedalicchio e Costano, attraverso sopralluoghi, schede di rilevazione e valutazioni tecniche finalizzate a individuare le principali criticità e gli interventi considerati prioritari.

Il lavoro svolto ha consentito di costruire un quadro complessivo delle esigenze presenti nelle diverse aree comunali, offrendo così una base tecnica sulla quale impostare la futura programmazione degli investimenti.

Finanziamento regionale e prospettive future

Il Piano è stato ammesso a finanziamento dalla Regione Umbria nell’ambito del bando dedicato ai PEBA. Questo riconoscimento rafforza il percorso intrapreso dal Comune e rappresenta un elemento utile per sostenere le attività previste dal documento.

Con l’approvazione da parte del Consiglio comunale, il PEBA diventa ora il riferimento per orientare la progettazione delle opere pubbliche, programmare gli investimenti e cogliere le opportunità di finanziamento provenienti dagli strumenti regionali, nazionali ed europei dedicati ai progetti per l’accessibilità.

Un punto di partenza per la città

L’Amministrazione comunale considera l’approvazione del Piano come l’avvio di un percorso destinato a svilupparsi negli anni. L’obiettivo dichiarato è integrare progressivamente il principio dell’accessibilità in tutte le future trasformazioni urbane, dalla riqualificazione degli spazi pubblici alla realizzazione di nuove opere, seguendo una programmazione unitaria e di lungo periodo.

La prospettiva indicata punta a costruire una città nella quale l’assenza di barriere rappresenti un elemento strutturale della progettazione urbana, favorendo pari opportunità, maggiore autonomia negli spostamenti e una migliore qualità della vita per l’intera comunità.