Pecci al meeting di pace, Bastia ospita lo Spirito di Assisi

Il Comune con Umbriafiere per l’accoglienza dei partecipanti

📌 FLASH NEWS – Erigo Pecci all’inaugurazione di Pace disarmata e disarmante a Umbriafiere. Il Comune di Bastia Umbra collabora all’accoglienza del meeting promosso dalla Comunità di Sant’Egidio. Presenti Stefania Proietti e Andrea Riccardi.

Anche il sindaco di Bastia Umbra, Erigo Pecci, ha partecipato domenica 25 ottobre 2026, a Umbriafiere, all’inaugurazione dell’incontro internazionale “Pace disarmata e disarmante”, promosso dalla Comunità di Sant’Egidio. L’appuntamento riunisce rappresentanti delle religioni, delle Chiese, delle istituzioni, della cultura e della società civile nel quarantesimo anniversario dello Spirito di Assisi.

L’amministrazione comunale ha contribuito alla preparazione dell’accoglienza, collaborando con Umbriafiere e con gli organizzatori. Pecci ha sottolineato il valore del confronto e del dialogo nell’attuale scenario internazionale, ringraziando la Comunità di Sant’Egidio, la struttura fieristica e tutte le persone impegnate nella realizzazione dell’iniziativa.

Il contributo di Bastia Umbra all’accoglienza

La presenza del sindaco accompagna il lavoro svolto dal Comune per ospitare il meeting. L’impegno dell’amministrazione si è concentrato sulla collaborazione necessaria ad accogliere i partecipanti a un evento che porta nella città il confronto internazionale sulla pace.

Nel messaggio dedicato all’inaugurazione, Erigo Pecci ha richiamato il prestigio dell’appuntamento per Bastia Umbra, collegandolo alla necessità di mantenere aperti gli spazi di incontro in una fase segnata da guerre e divisioni.

Proietti: una responsabilità verso i giovani

All’assemblea inaugurale è intervenuta la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, che ha portato il saluto della comunità regionale. Al centro del suo intervento, la responsabilità delle istituzioni nel costruire prospettive di futuro per le nuove generazioni.

Proietti ha collegato questo impegno a un ricordo personale: il 27 ottobre 1986 era tra i bambini che, vestiti di bianco e tenendosi per mano sul prato della Basilica di San Francesco, formarono una colomba per accompagnare l’incontro delle religioni convocato da san Giovanni Paolo II.

A quarant’anni da quella giornata, nell’anno dell’Ottavo Centenario Francescano, la presidente ha richiamato l’articolo 4 dello Statuto regionale, che riconosce la pace come diritto fondamentale della persona e dei popoli. Ha inoltre ricordato l’istituzione dell’assessorato alla Pace nel 2024, indicando questa scelta come un indirizzo concreto dell’azione regionale.

Il richiamo contro l’indifferenza

Un passaggio dell’intervento ha riguardato il rischio di abituarsi alla sofferenza provocata dai conflitti. Proietti ha invitato a non perdere la capacità di ascoltare le vittime, i bambini e le persone colpite da miseria e sfruttamento, richiamando anche le violenze in Terra Santa.

La presidente ha ringraziato Andrea Riccardi, il presidente della Comunità di Sant’Egidio, Marco Impagliazzo, e gli operatori e volontari impegnati per la pace, anche in condizioni di pericolo. Ha rivolto inoltre un pensiero a Papa Leone XIV e al suo impegno nel solco di Papa Francesco.

Riccardi: il dialogo come pratica condivisa

Il fondatore della Comunità di Sant’Egidio, Andrea Riccardi, ha ripercorso il cammino avviato nel 1986, sottolineando che il significato di quell’incontro supera la commemorazione.

Di fronte al ritorno della guerra come strumento della politica internazionale, Riccardi ha indicato nel dialogo una pratica da coltivare attraverso l’incontro, la preghiera e la conoscenza reciproca. La costruzione della pace, nella sua riflessione, coinvolge tutti e non può essere affidata soltanto agli specialisti.

Il percorso dello Spirito di Assisi ha favorito relazioni tra comunità religiose mantenendone distinte le identità. L’amicizia e il riconoscimento di un destino comune sono stati indicati come risorse per affrontare contrapposizioni e conflitti. Proietti ha concluso richiamando il contributo dei giovani a una cultura della nonviolenza e la necessità di tradurre la speranza in un impegno collettivo.