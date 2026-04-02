Polizia Locale Bastia Umbra tra nomine e dubbi sulla trasparenza

Incarichi critici a Bastia Umbra sollevano diverse polemiche

La recente sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale sul sistema T-Red ha innescato un acceso dibattito politico che va ben oltre la semplice gestione della sicurezza stradale. L’Amministrazione comunale ha accolto con favore il pronunciamento dei magistrati, ma il coordinamento del Centro Destra e delle liste civiche solleva questioni di merito riguardanti la gestione del corpo e la neutralità delle scelte amministrative effettuate negli ultimi mesi.

Avvicendamento al vertice e questioni pendenti

Il primo aprile ha segnato un momento di rottura significativo per la Polizia Locale con il cambio ufficiale della guardia al vertice del comando. Questo passaggio di consegne avviene in un clima di incertezza, profondamente influenzato dalle vicende legate ai semafori intelligenti che hanno coinvolto direttamente la comandante uscente. La gestione dei procedimenti e la solidità dell’azione amministrativa sono ora al centro di uno scontro che mira a verificare la reale indipendenza delle istituzioni rispetto alle dinamiche di partito.

Le opposizioni sottolineano come il passaggio di responsabilità incida direttamente sulla fiducia che i cittadini ripongono nell’apparato burocratico. Non si tratta solo di una rotazione di personale, ma di un atto che pesa sulla credibilità complessiva del Comune in un settore delicato come quello della vigilanza urbana e delle sanzioni amministrative.

Profili politici e opportunità istituzionale

Le critiche più aspre si concentrano sulla figura del nuovo comandante e sui suoi trascorsi nel panorama politico regionale e locale. Risulta infatti un impegno attivo all’interno del Partito Democratico, con ruoli ricoperti sia a livello di segreteria che in ambito elettorale nel comune di Umbertide. Questo legame, unito alle indiscrezioni sull’arrivo di ulteriori figure professionali provenienti dalla medesima area politica, alimenta dubbi sulla reale imparzialità delle selezioni.

Il nodo della questione non risiede nelle capacità personali dei singoli, ma nel principio di opportunità istituzionale. Quando i ruoli chiave della macchina comunale vengono ricoperti da soggetti con percorsi sovrapponibili a quelli della maggioranza di governo, il rischio di una percezione di non neutralità diventa concreto. Il silenzio osservato nei canali ufficiali dell’Ente su questi dettagli specifici aggrava, secondo il centrodestra, la mancanza di una comunicazione trasparente verso la cittadinanza.

Richiesta di chiarezza sulle procedure di selezione

Davanti a questo scenario, la richiesta di accesso agli atti e di pubblicazione dei criteri meritocratici si fa pressante. I cittadini di Bastia Umbra chiedono di sapere se le nomine siano avvenute attraverso procedure comparative rigorose e quali siano le garanzie di autonomia previste per chi deve far rispettare la legge sul territorio. La sicurezza stradale, pur essendo un obiettivo primario, non può diventare lo scudo dietro cui nascondere scelte che necessitano di una giustificazione tecnica e amministrativa solida.

La trasparenza amministrativa rappresenta il pilastro su cui si regge il patto tra elettori ed eletti. Per tale ragione, viene sollecitata una immediata operazione di verità su ogni nuovo ingresso nel comando, affinché le istituzioni restino protette da ogni possibile ombra di condizionamento politico, garantendo un servizio che sia realmente al di sopra delle parti.