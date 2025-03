Premio ELoGE 2025: Comune di Bastia protagonista a Gorizia

Riconoscimento europeo per la governance e la partecipazione civica

Premio ELoGE 2025 – Il 7 marzo 2025, il Comune di Bastia Umbra ha ricevuto il prestigioso Premio ELoGE 2025, un marchio europeo che certifica l’eccellenza nella governance locale, riconoscimento che viene assegnato agli enti locali che si sono distinti per alti standard di gestione amministrativa e per il rispetto dei principi fondamentali di partecipazione democratica. Il premio è stato consegnato a Gorizia, presso l’Aula Magna dell’Università di Trieste, da Milena Bertani, Presidente dell’AICCRE, e Franco Brussa, Vice Presidente Vicario dell’associazione. Alla cerimonia era presente anche Konstantinos Koukas, rappresentante del Consiglio d’Europa, che ha sottolineato l’importanza di questo tipo di riconoscimenti per il rafforzamento della democrazia a livello locale.

Le Dott.sse Lorella Capezzali e Manuela Mariani, due rappresentanti del Comune di Bastia Umbra, hanno ritirato il premio a nome dell’amministrazione, esprimendo la loro soddisfazione per il traguardo raggiunto, che rappresenta un segno tangibile del lavoro svolto in questi anni per migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso politiche inclusive e partecipative. Questo è un traguardo che distingue il Comune di Bastia Umbra come unico in tutta l’Umbria ad aver ottenuto il riconoscimento europeo, rendendo la comunità locale orgogliosa di essere stata selezionata tra le migliori pratiche in Europa.

Il premio ELoGE 2025 è stato conferito per l’impegno costante del Comune nel rispetto e nella promozione dei diritti umani, della democrazia e dello stato di diritto, nonché per il perseguimento degli standard più elevati in termini di etica pubblica e integrità. Le valutazioni sono state effettuate in base a un’accurata analisi della gestione amministrativa del Comune, prendendo in considerazione la qualità dei servizi offerti, le attività inclusive e sociali, e la capacità di coinvolgere i cittadini in un processo decisionale trasparente e partecipativo.

In particolare, è stato apprezzato l’impegno costante nella promozione di attività culturali e nel rafforzamento delle associazioni locali, che svolgono un ruolo fondamentale nell’inclusione sociale e nel coinvolgimento della cittadinanza nelle scelte politiche e amministrative. Il Comune ha dimostrato una notevole capacità di attuare politiche pubbliche che rispondono alle esigenze di tutta la popolazione, garantendo un miglioramento continuo dei servizi e una gestione efficiente delle risorse pubbliche.

La targa che accompagna il premio recita: “Rispetto, protezione e promozione della democrazia, dei diritti umani e dello stato di diritto; osservanza dei più elevati standard di etica pubblica e integrità; pratica della buona amministrazione; fornitura di servizi pubblici di alta qualità e benessere economico, sociale e ambientale.” Questo testo sintetizza i principi che guidano l’operato degli enti locali premiati, e che sono stati puntualmente applicati dal Comune di Bastia Umbra nella sua attività quotidiana.

Il Sindaco Erigo Pecci, che purtroppo non ha potuto partecipare alla cerimonia per motivi istituzionali, ha voluto esprimere il proprio orgoglio per il risultato ottenuto, sottolineando il lavoro collettivo che ha portato al riconoscimento. Pecci ha dichiarato che questo successo è frutto di un percorso condiviso con tutte le forze politiche e sociali del Comune, con la consapevolezza che l’amministrazione comunale deve essere una “macchina” in grado di rispondere con efficacia ai bisogni della comunità. Il premio, ha affermato il Sindaco, non solo certifica il buon operato, ma rappresenta anche uno stimolo a fare ancora meglio in futuro.

In particolare, Pecci ha messo in evidenza l’importanza di un coinvolgimento diretto della cittadinanza nelle scelte politiche e nella gestione delle risorse pubbliche, con un particolare accento sulle politiche di inclusione sociale. Ha rimarcato come, grazie alla sinergia tra le istituzioni locali e le associazioni, il Comune sia riuscito a dare vita a progetti che rispondono alle necessità della comunità in modo trasparente e partecipato. Il risultato di questo approccio, ha sottolineato, è stato proprio il riconoscimento ricevuto a Gorizia.

Il riconoscimento dell’ELoGE 2025 non è solo una vetrina per il Comune di Bastia Umbra, ma rappresenta anche un incentivo a proseguire su questa strada di trasparenza e partecipazione attiva. Concludendo il suo intervento, il Sindaco ha ringraziato tutti i dipendenti comunali e i cittadini che hanno contribuito al raggiungimento di questo obiettivo, ribadendo che il grande lavoro fatto fino a oggi è solo un punto di partenza per un futuro ancora più inclusivo e partecipato.

Il premio ELoGE 2025 è un riconoscimento che fa onore al Comune di Bastia Umbra, e conferma l’impegno dell’amministrazione nel realizzare una governance che rispetti i principi fondamentali della democrazia e della partecipazione attiva della cittadinanza.