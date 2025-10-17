Riparte il Consiglio Comunale dei Ragazzi a Bastia Umbra

Studentesse e studenti coinvolti in progetti e iniziative civiche

Bastia Umbra riprende le attività del Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR), offrendo agli studenti l’opportunità di partecipare direttamente alla vita della città. L’iniziativa mira a coinvolgere i giovani in progetti che promuovono la cittadinanza attiva, l’educazione civica e la responsabilità sociale, permettendo loro di contribuire al miglioramento della scuola e della comunità locale.

Il CCR, strumento di partecipazione democratica, coinvolge trenta consiglieri tra studenti eletti, il Sindaco, il Presidente del Consiglio comunale, gli Assessori e il Segretario. I membri eletti operano in commissioni tematiche dedicate a settori come politiche giovanili, inclusione sociale, ambiente, cultura, sport e salute, affrontando le questioni più rilevanti per la città e per il contesto scolastico. Il mandato dei consiglieri dura due anni, durante i quali gli studenti partecipano a incontri mensili e collaborano per sviluppare progetti concreti e iniziative legate alla vita scolastica e comunitaria.

Possono candidarsi gli studenti delle classi quarta e quinta della scuola primaria e prima e seconda della scuola secondaria di primo grado. Le candidature devono essere presentate al Dirigente scolastico entro il 20 ottobre. La campagna elettorale si svolgerà dal 3 al 17 novembre, mentre le votazioni sono programmate per il 20 novembre, in occasione della Giornata Mondiale per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

L’avvio ufficiale del nuovo Consiglio è previsto per il 9 dicembre, con il primo incontro dedicato all’organizzazione dei lavori e alla definizione delle priorità da affrontare nei mesi successivi. L’esperienza offre agli studenti la possibilità di comprendere il funzionamento delle istituzioni, sviluppare competenze relazionali e organizzative, e contribuire attivamente alla vita della comunità in cui vivono.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi rappresenta inoltre un’occasione per sensibilizzare i giovani sui valori della legalità, della solidarietà e della tutela dell’ambiente, stimolando un impegno concreto nei confronti della collettività. Attraverso la partecipazione diretta, gli studenti possono proporre iniziative, collaborare a progetti e portare le proprie idee all’attenzione delle autorità locali, favorendo un dialogo costante tra le nuove generazioni e le istituzioni comunali.

Il Comune di Bastia Umbra invita tutti gli studenti interessati a informarsi presso le scuole o sul sito istituzionale per conoscere le modalità di partecipazione e le scadenze previste. L’iniziativa si conferma un’opportunità educativa e formativa per stimolare la curiosità civica, promuovere la cittadinanza attiva e rafforzare il legame tra i giovani e la comunità.