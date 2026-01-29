Sicurezza: controlli rafforzati nei locali di pubblico spettacolo

Nuove verifiche nei locali di intrattenimento di Perugia

L’Amministrazione comunale ha disposto un nuovo ciclo di verifiche dedicate ai locali di pubblico spettacolo e alle attività di intrattenimento presenti sul territorio, con l’obiettivo di consolidare standard di sicurezza ritenuti essenziali per la tutela di lavoratori e avventori. L’intervento nasce in coerenza con le indicazioni della Prefettura – U.T.G. di Perugia e si inserisce in un più ampio percorso di prevenzione, volto a garantire ambienti conformi alla normativa vigente e adeguati alla gestione di eventi con affluenza significativa.

Rafforzamento delle verifiche preventive

Il programma prevede un’intensificazione dei controlli, strutturati per verificare la piena rispondenza dei locali alle prescrizioni tecniche e organizzative richieste dal settore. L’azione, coordinata con le linee operative del Ministero dell’Interno richiamate dalla Prefettura, punta a ridurre criticità potenziali e a consolidare un approccio preventivo, ritenuto decisivo per la sicurezza collettiva.

Le attività saranno condotte nell’ambito delle competenze della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, che procederà a ispezioni mirate in diverse tipologie di esercizi: discoteche, sale da ballo, locali con musica dal vivo e quegli esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande che affiancano all’attività principale forme di intrattenimento o spettacolo.

Ambiti di controllo e criteri di valutazione

Le verifiche riguarderanno aspetti considerati centrali per la gestione sicura degli spazi. Tra questi, la corretta applicazione delle misure antincendio, la funzionalità delle procedure di esodo e di gestione dell’emergenza, la coerenza tra struttura, materiali e impianti presenti, oltre alla verifica della capienza autorizzata rispetto all’affollamento reale durante gli eventi.

Particolare attenzione sarà riservata anche al rispetto delle disposizioni che regolano l’uso di fuochi d’artificio, effetti scenici e fiamme libere, elementi che richiedono protocolli rigorosi per evitare rischi aggiuntivi in contesti affollati.

Collaborazione con i gestori e responsabilità condivisa

Il Comune invita i titolari delle attività coinvolte a collaborare attivamente, verificando in anticipo la completezza della documentazione e lo stato delle condizioni di sicurezza interne. Una preparazione accurata, sottolinea l’Amministrazione, consente di garantire continuità operativa, ridurre eventuali disagi e assicurare al pubblico un ambiente protetto e conforme alle norme.

Gli uffici comunali restano a disposizione per fornire chiarimenti e supporto tecnico, accompagnando le attività in un percorso che mira a consolidare una cultura della sicurezza diffusa e condivisa.