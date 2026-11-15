Università Libera, con UniCittà quasi 200 corsi e iniziative

A Bastia Umbra si apre il nuovo anno accademico di UniLibera

📌 FLASH NEWS – L’Università Libera di Bastia Umbra ha inaugurato l’anno accademico 2026/2027 all’Auditorium Sant’Angelo. Con UniCittà, quasi 200 proposte tra corsi e attività. Il 5 dicembre spazio alle iniziative per il volontariato locale.

L’Università Libera di Bastia Umbra ha inaugurato l’anno accademico 2026/2027 nel pomeriggio di sabato 14 novembre 2026 all’Auditorium Sant’Angelo. Nel corso dell’incontro, che ha registrato un’ampia partecipazione di pubblico, l’ateneo ha presentato il nuovo programma insieme alle associazioni aderenti a UniCittà. Il progetto del Comune riunisce in una brochure quasi 200 proposte formative, culturali e sociali.

Alla presentazione hanno partecipato il sindaco Erigo Pecci, l’assessore alla Cultura Paolo Ansideri e l’assessora alle Politiche sociali Elisa Zocchetti. I docenti dell’Università Libera hanno illustrato i percorsi di studio, mentre i rappresentanti delle associazioni hanno presentato ai cittadini le attività delle rispettive organizzazioni.

Lingue, storia e laboratori nel programma dei corsi

L’offerta dell’Università Libera comprende corsi di lingue straniere, storia, arti e scienze, oltre a percorsi dedicati alla cultura digitale. Il programma include anche laboratori creativi e attività legate al movimento e al benessere psicofisico.

Per alcuni corsi sono previste visite guidate e uscite culturali, sia sul territorio sia fuori regione. Le esperienze sono collegate agli argomenti delle lezioni e permettono ai partecipanti di approfondirli sul posto. I percorsi sono aperti a persone di tutte le età e consentono di coltivare interessi o acquisire competenze anche al di fuori dei cicli scolastici e universitari.

Le associazioni nella brochure di UniCittà

Le proposte delle associazioni comprendono attività civiche e assistenziali, iniziative educative e sostegno all’apprendimento. Nella brochure trovano spazio anche giochi da tavolo, incontri sulle tradizioni, attività per la salute e appuntamenti dedicati alla scienza e alla tecnologia.

Con UniCittà il Comune punta a rendere più accessibili ai residenti le opportunità già presenti a Bastia Umbra e a favorire la collaborazione fra organizzazioni che operano nello stesso territorio. Il progetto affianca alla formazione permanente occasioni di partecipazione e incontro fra generazioni, valorizzando le competenze di chi opera nelle associazioni locali.

Il 5 dicembre le iniziative per il volontariato

Il progetto proseguirà nelle prossime settimane con nuovi appuntamenti. Tra quelli annunciati figurano le iniziative per la Giornata internazionale del volontariato del 5 dicembre, dedicate alle associazioni e alle persone impegnate nelle loro attività. Sarà un’occasione per conoscere direttamente le esperienze di volontariato attive nella comunità.

L’amministrazione comunale ha ringraziato i docenti, le organizzazioni aderenti, il pubblico e l’Ufficio Cultura, rappresentato da Sara Brunori e Giulia Mirti, insieme alla dirigente Giusy Anatra.