Al via il nuovo anno accademico a Bastia Umbra

Presentati corsi e laboratori per iscrizioni immediate

A Bastia Umbra prende il via il nuovo anno accademico dell’Università Libera, con un programma arricchito e numerose novità destinate a studenti e cittadini interessati alla crescita personale e culturale. Giovedì 6 novembre alle 18.00, presso la sede di Via Cesare Battisti (ex Servizi Demografici), si terrà la presentazione ufficiale dei corsi alla presenza dei docenti, con la possibilità di iscriversi immediatamente, come comunica la stessa fonte del comunicato.

Il palinsesto formativo prevede oltre 25 corsi che spaziano tra movimento, scienze, arti e lingue, comprendendo anche laboratori pratici e uscite didattiche di approfondimento, pensati per soddisfare le diverse esigenze della comunità e favorire una formazione inclusiva e partecipata. L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto “Unicittà”, volto a valorizzare le identità presenti sul territorio e a stimolare la scoperta di nuove potenzialità culturali e sociali, consolidando Bastia Umbra come centro dinamico di apprendimento.

Il calendario completo dei corsi, comprensivo di giorni, orari e sedi, sarà a breve disponibile sul sito web ufficiale e sui canali social del Comune, oltre che presso l’Ufficio Cultura e la segreteria dell’Università Libera, aperta al pubblico martedì, mercoledì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. La proposta educativa dell’Università sottolinea l’importanza della comunità, dei laboratori pratici e della condivisione culturale, ponendosi come punto di riferimento per chi cerca esperienze di apprendimento concrete e stimolanti.