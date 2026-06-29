Bastia Umbra apre iscrizioni ai servizi scolastici comunali!

Domande online entro 7 agosto per mensa e trasporto scuola!!

Il Comune di Bastia Umbra ha aperto le iscrizioni ai servizi comunali di mensa scolastica e trasporto scolastico per l’anno scolastico 2026/2027. Le famiglie interessate possono presentare la domanda secondo le modalità indicate dall’amministrazione comunale, rispettando le scadenze previste e utilizzando esclusivamente la procedura online disponibile sul portale istituzionale.

L’iniziativa riguarda gli alunni che inizieranno un nuovo percorso scolastico nel mese di settembre 2026 e tutti coloro che utilizzeranno i servizi comunali per la prima volta. L’obiettivo è consentire una corretta organizzazione delle attività prima dell’avvio del nuovo anno scolastico.

Chi deve presentare la domanda

La richiesta dovrà essere inoltrata entro il 7 agosto 2026 dagli alunni che frequenteranno il primo anno della scuola dell’infanzia, la prima classe della scuola primaria e la prima classe della scuola secondaria di primo grado per quanto riguarda il servizio di trasporto scolastico.

La stessa procedura interessa anche gli studenti che, pur non rientrando nelle categorie indicate, intendono usufruire per la prima volta della mensa scolastica o del trasporto scolastico durante l’anno scolastico 2026/2027.

Per gli utenti già iscritti alla mensa scolastica e ancora inseriti nello stesso ciclo di studi, il rinnovo avverrà automaticamente mantenendo le condizioni già applicate nell’anno precedente. Saranno confermate anche le eventuali diete speciali richieste per motivi sanitari oppure etico-religiosi, salvo diversa comunicazione da parte del genitore o del tutore.

Diversa la situazione per il trasporto scolastico. In questo caso il rinnovo automatico non è previsto e la domanda dovrà essere ripresentata ogni anno.

La scadenza fissata dal Comune

L’amministrazione comunale ha stabilito nel 7 agosto 2026 il termine entro il quale dovranno essere presentate le richieste.

Le domande inoltrate successivamente potranno essere accolte esclusivamente nei casi previsti dall’avviso pubblico. Tra questi rientrano, ad esempio, il trasferimento della residenza nel Comune di Bastia Umbra dopo la scadenza oppure modifiche della situazione economica del nucleo familiare intervenute successivamente. In ogni circostanza sarà necessaria la verifica da parte degli uffici competenti.

Come effettuare l’iscrizione

L’iscrizione dovrà essere eseguita esclusivamente in modalità digitale attraverso il portale istituzionale del Comune di Bastia Umbra.

Per accedere al servizio sarà necessario autenticarsi mediante credenziali SPID oppure Carta d’Identità Elettronica. Una volta effettuato l’accesso, occorrerà entrare nella sezione dedicata ai Servizi, scegliere l’area Educazione e Formazione e selezionare il servizio di interesse tra mensa scolastica e trasporto scolastico.

Durante la compilazione della domanda sarà possibile richiedere eventuali riduzioni tariffarie sulla base dell’indicatore ISEE, indicare certificazioni di disabilità e segnalare la necessità di diete speciali per motivi sanitari, patologici, cronici oppure etico-religiosi. Nei casi previsti sarà necessario allegare anche la documentazione medica richiesta.

Tariffe agevolate e documentazione ISEE

Il Comune ricorda che l’accesso alle agevolazioni economiche è subordinato all’inserimento dell’ISEE al momento della presentazione della domanda.

In assenza del valore ISEE o della documentazione richiesta, l’utente verrà automaticamente inserito nella fascia tariffaria più elevata.

L’attestazione da utilizzare è l’ISEE minorenni, previsto dalla normativa vigente per le prestazioni rivolte ai soggetti minorenni.

Supporto per la compilazione online

Per i cittadini che incontrano difficoltà nell’utilizzo degli strumenti digitali è disponibile un servizio di facilitazione digitale presso la sede di Via Cesare Battisti 11 a Bastia Umbra.

Lo sportello riceve il martedì dalle ore 14 alle ore 18 e il giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30, offrendo assistenza nella compilazione delle domande online.

Modalità di pagamento e contatti

Il pagamento dei servizi comunali dovrà essere effettuato esclusivamente attraverso il sistema PagoPA.

Per ulteriori chiarimenti i cittadini possono rivolgersi al Settore Servizi alla Persona e Politiche Scolastiche negli orari di apertura degli uffici, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12 e dalle ore 15.30 alle ore 17.

L’amministrazione comunale mette inoltre a disposizione recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica dedicati per fornire assistenza alle famiglie durante la fase di iscrizione e per ogni informazione relativa ai servizi di mensa scolastica e trasporto scolastico previsti per l’anno scolastico 2026/2027.