Bastia Umbra, fondi per il fotovoltaico alla scuola Umberto Fifi

Impresa dell’Ecuador, batte la Germania in rimonta e vola ai sedicesimi Decisivi i gol di Angulo e Plata, la nazionale di Beccacece si qualifica tra le migliori terze

Produzione energetica, in Cina capacità installata supera 4 mld di KW PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – A fine maggio 2026, la capacità totale installata di produzione di energia elettrica della Cina aveva raggiunto i 4,01 miliardi di chilowatt, come ha dichiarato oggi l’Amministrazione nazionale dell’energia (NEA), aggiungendo che il dato colloca la Cina al primo posto al mondo secondo questo indicatore. L’energia non fossile è emersa come […]

Cina, a Dalian si è concluso il Summer Davos Forum dedicato all’innovazione DALIAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il Summer Davos Forum 2026 si è concluso oggi nella città nord-orientale cinese di Dalian. Nel corso dell’iniziativa è stato evidenziato come l’innovazione conti più che mai in un’epoca di accelerazione del cambiamento tecnologico e crescente incertezza. L’evento, noto anche come 17esima edizione della Riunione annuale dei nuovi campioni del World […]

Italia-Francia, Meloni “Fondamentali per un’Europa capace di affrontare sfide” ANTIBES (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Oggi non celebriamo solo un’amicizia storica, affermiamo una comune consapevolezza, cioè che Italia e Francia sono due nazioni fondamentali per costruire un’Europa che sia davvero capace di affrontare le sfide difficili, di fronte alle quali la storia le pone ed è il compito che noi cerchiamo, con umiltà, ma con determinazione, […]

Geoeconomia della crisi, Banca del Fucino ospita la presentazione del Rapporto CER ROMA (ITALPRESS) – L’ordine economico mondiale sta vivendo una fase di profonda trasformazione, in cui le vecchie regole che governavano i rapporti fra Stati sono venute meno, senza che ad esse ne siano state sostituite di nuove. Una fase di “un-order” dunque. Gli Stati Uniti sono l’epicentro della crisi. L’egemonia economica statunitense è infatti posta […]

Dazi, Cina e Usa istituiranno un Consiglio per tagli tariffari reciproci PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina e gli Stati Uniti hanno concordato di istituire un consiglio per il commercio nell’ambito del quale i team economici e commerciali delle due parti discuteranno di cooperazione, comprese le riduzioni tariffarie reciproche, ha dichiarato oggi il ministero cinese del Commercio (MOC). I due team condurranno ulteriori consultazioni sulla questione, […]

Inaugurato Iberdrola Fenix, il nuovo impianto fotovoltaico costruito in Sicilia CATANIA (ITALPRESS) – E’ stato inaugurato oggi Iberdrola Fenix, il nuovo impianto fotovoltaico in Sicilia da 243 MW, il più grande realizzato dal Gruppo Iberdrola in Italia e attualmente in esercizio nel Paese. Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte rappresentanti delle istituzioni, stakeholder, partner industriali e operatori coinvolti nella realizzazione del progetto, tra cui […]

Nuovo traguardo per la cura del tumore al polmone ALK-positivo MILANO (ITALPRESS) – A sette anni dall’avvio, lo studio CROWN conferma che lorlatinib offre la sopravvivenza libera da progressione (PFS) più lunga mai documentata nel tumore del polmone non a piccole cellule (NSCLC) ALK-positivo avanzato. Il trial internazionale di fase 3, che ha valutato lorlatinib – inibitore di ALK di terza generazione sviluppato da Pfizer […]

Borghi, la rinascita di Recoaro Terme prende forma con il progetto Pnrr da 20 mln VICENZA (ITALPRESS) – La rinascita di Recoaro Terme entra nel vivo. Questa mattina, al Cinema Teatro Lux, è stato presentato lo stato di avanzamento del progetto dedicato alla rigenerazione culturale e valorizzazione del Borgo Storico delle Terme, uno degli interventi strategici del programma di rigenerazione finanziato dal Piano Nazionale Borghi – Linea A (Investimento 2.1 […]