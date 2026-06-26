Bastia Umbra, fondi per il fotovoltaico alla scuola Umberto Fifi

Contributo di oltre 110 mila euro per energia rinnovabile a scuola
Il Comune di Bastia Umbra ha ottenuto un finanziamento regionale destinato alla realizzazione di un impianto fotovoltaico con sistema di accumulo presso la Scuola Primaria “U. Fifi”. L’intervento rientra tra quelli ammessi nell’ambito del programma PR FESR 2021-2027, Azione 2.2.2, dedicato al sostegno degli investimenti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili negli edifici a uso pubblico.
Finanziamento approvato dalla Regione Umbria
L’ammissione al contributo è stata formalizzata con la Determinazione Dirigenziale della Regione Umbria n. 4853 del 18 maggio 2026, che ha approvato la graduatoria dei progetti finanziati. Tra gli interventi selezionati figura quello presentato dal Comune di Bastia Umbra, al quale è stato riconosciuto un contributo concedibile pari a 110.176,20 euro.
Investimenti per scuole più efficienti
L’opera consentirà di proseguire il percorso di riqualificazione energetica del patrimonio comunale, con particolare attenzione agli edifici scolastici. L’installazione dell’impianto fotovoltaico permetterà infatti di incrementare l’utilizzo di energia rinnovabile e di ridurre i consumi energetici della struttura, contribuendo a migliorarne l’efficienza complessiva.
L’intervento si inserisce nel programma promosso dall’Amministrazione comunale per rendere gli immobili pubblici più sostenibili sotto il profilo ambientale ed energetico, valorizzando le opportunità offerte dai finanziamenti regionali ed europei.
Strategia per sostenibilità e contenimento dei costi
Il progetto rappresenta un ulteriore tassello della strategia comunale orientata alla tutela dell’ambiente, alla riduzione della spesa energetica e alla realizzazione di edifici pubblici sempre più moderni, efficienti e sostenibili. L’obiettivo è favorire una gestione più razionale delle risorse energetiche attraverso l’impiego di sistemi alimentati da fonti rinnovabili.
I prossimi passaggi amministrativi
Dopo l’inserimento del progetto tra quelli finanziati, il Settore Lavori Pubblici del Comune di Bastia Umbra seguirà le successive procedure amministrative previste dalla Regione Umbria. Gli adempimenti riguarderanno la concessione formale del contributo e l’avvio delle attività necessarie per la realizzazione dell’intervento presso la Scuola Primaria “U. Fifi”.
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