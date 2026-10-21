Creatività e cultura animano la biblioteca di Ospedalicchio di Bastia Umbra

Laboratori, studio e incontri per la comunità a Bastia Umbra

📌 FLASH NEWS – La biblioteca di Ospedalicchio unisce la comunità tra laboratori creativi, aiuto compiti, yoga e cultura coreana. Domenica spazio a racconti e incontri. In programma appuntamenti fino a dicembre e nuove iniziative per il 2027

Un programma che coinvolge generazioni diverse

La biblioteca di Ospedalicchio, nel territorio di Bastia Umbra, propone un calendario di attività che affianca alla lettura occasioni di apprendimento, creatività e socialità. Le iniziative si rivolgono a persone di tutte le età e distribuiscono gli appuntamenti tra la settimana e la domenica, con l’obiettivo di favorire la condivisione di interessi e rafforzare i rapporti nella comunità.

Il programma comprende laboratori manuali, sostegno allo studio, yoga e approfondimenti linguistici. A questi si aggiungono incontri culturali e momenti conviviali, che offrono modalità diverse per frequentare e vivere gli spazi della biblioteca.

Il mercoledì dedicato alle attività manuali

Gli “Incontri del fare” si svolgono ogni mercoledì pomeriggio. Al centro degli appuntamenti ci sono l’uncinetto, il macramè e altre proposte creative, attraverso le quali condividere passioni e dedicarsi alle attività manuali.

Il giovedì è invece previsto l’aiuto compiti, rivolto a studenti di diverse fasce scolastiche. Il calendario settimanale comprende anche lezioni di yoga, inserite tra le opportunità offerte a chi frequenta la struttura.

Un ulteriore percorso riguarda lo studio della lingua e della cultura coreana. Il gruppo si avvale di un’insegnante madrelingua e unisce l’apprendimento linguistico alla conoscenza della cultura di riferimento.

La domenica tra conversazioni e racconti

Gli appuntamenti culturali trovano spazio nel “Salotto delle chiacchiere”, che anima le domeniche pomeriggio con racconti, conversazioni e occasioni di confronto. La proposta mette al centro l’incontro tra persone e la possibilità di condividere esperienze attraverso la parola e l’ascolto.

Tra gli eventi annunciati figurano i racconti in vernacolo perugino di Leandro Corbucci e Umberto Alunni Breccolenti. La presenza del dialetto porta nel programma una forma di narrazione legata all’espressione linguistica del territorio.

Gli appuntamenti di novembre e dicembre

Il calendario prevede per l’8 novembre il laboratorio maieutico del professor Gaetano Mollo. Il successivo incontro, fissato per il 22 novembre, sarà con la counselor Delfina Loizzo.

Per il 13 dicembre è invece annunciato l’appuntamento con Pasquale Borgarelli, presidente AUSER. Sono tre proposte distinte che scandiscono il programma culturale tra novembre e dicembre.

In alcune domeniche sono previsti anche momenti conviviali dedicati al burraco, che aggiungono al calendario un’occasione di ritrovo attraverso il gioco.

In preparazione le iniziative per il 2027

La programmazione guarda già al prossimo anno: è in preparazione il calendario degli eventi per il 2027, con nuove iniziative pensate per coinvolgere il territorio. Il lavoro sui futuri appuntamenti prosegue accanto alle attività già annunciate, dando continuità alla partecipazione della comunità alla vita della biblioteca.