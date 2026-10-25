Ex scuola di Cipresso, il recupero restituisce spazi a tutti

Il bando GAL sostiene il recupero dell’ex scuola di Cipresso

📌 FLASH NEWS – Procedono i lavori di recupero dell’ex scuola di Cipresso, a Bastia Umbra. Il progetto, sostenuto anche dal bando GAL Media Valle del Tevere, trasformerà la struttura in uno spazio per cultura, socialità e aggregazione locale.

Procedono a Bastia Umbra i lavori di recupero dell’ex scuola di Cipresso, destinata a diventare uno spazio per l’aggregazione, la cultura e la socialità. L’intervento punta a restituire alla comunità un edificio legato alla storia del quartiere, dopo quasi dieci anni segnati da incertezze sulla sua futura utilizzazione e da condizioni di abbandono.

Il cantiere rappresenta il passaggio concreto di un percorso avviato dal Comune di Bastia Umbra per individuare una nuova prospettiva per la struttura. A sostenere il recupero contribuisce anche il finanziamento ottenuto attraverso il bando GAL Media Valle del Tevere, al quale l’ente ha partecipato.

Dall’abbandono a una nuova funzione collettiva

Il progetto prevede di trasformare l’immobile in un luogo aperto alla comunità. La destinazione indicata è quella di uno spazio nel quale possano trovare posto occasioni di incontro e attività culturali, riportando una funzione collettiva all’interno dell’ex edificio scolastico.

La riqualificazione riguarda dunque sia il recupero della struttura sia il suo futuro utilizzo. L’obiettivo è mettere nuovamente a disposizione dei residenti un luogo che, pur avendo perso la propria funzione originaria, conserva un significato per la memoria locale.

Il riferimento alla storia di Cipresso accompagna infatti la scelta di intervenire sull’edificio esistente. La prospettiva annunciata tiene insieme la conservazione di questo legame e l’individuazione di una destinazione coerente con la vita della comunità.

Il contributo ottenuto attraverso il bando

La partecipazione del Comune al bando GAL Media Valle del Tevere ha consentito di ottenere un sostegno economico per l’operazione. Il finanziamento costituisce una delle risorse attraverso le quali l’amministrazione sta portando avanti la trasformazione dell’ex scuola.

L’avanzamento dei lavori dà così seguito alla ricerca di una risposta alle condizioni dell’immobile. Dopo una lunga fase di attesa, il percorso di recupero ha assunto una dimensione operativa, con interventi che stanno modificando il volto della struttura.

Un servizio per Cipresso e Bastia Umbra

La futura disponibilità degli spazi è rivolta a Cipresso e all’intera Bastia Umbra, scrive il Sindaco Erigo Pecci. La destinazione annunciata amplia quindi il riferimento oltre il quartiere, inserendo l’ex scuola tra i luoghi pensati per la partecipazione alla vita cittadina.

Il recupero non è ancora concluso: restano lavori da eseguire prima che l’edificio possa essere restituito all’uso della comunità. La prospettiva indicata dall’amministrazione è quella di riaprire un luogo rimasto a lungo inutilizzato, affidandogli una funzione sociale e culturale.