Ex scuola di Cipresso rinasce: approvato il progetto esecutivo

Via libera alla riqualificazione con spazi sociali e inclusivi nuovi

🏗️ Via libera alla riqualificazione dell’ex scuola di Cipresso. La Giunta di Bastia Umbra ha approvato il progetto esecutivo: l’edificio diventerà un nuovo centro di comunità con biblioteca di quartiere, spazi sociali, attività culturali, aree per il volontariato e un gazebo per iniziative all’aperto. #BastiaUmbra #Umbria #RigenerazioneUrbana #Cipresso

L’ex scuola primaria di Cipresso si prepara a una nuova vita. La Giunta Comunale di Bastia Umbra ha approvato il progetto esecutivo che consentirà di riqualificare, mettere in sicurezza e valorizzare l’edificio storico, destinandolo a diventare un nuovo spazio di aggregazione e partecipazione per l’intera comunità. Il provvedimento rappresenta un passaggio decisivo verso l’avvio delle successive procedure amministrative necessarie alla realizzazione dell’intervento.

L’opera rientra nel programma CSR Umbria 2023-2027, nell’ambito dell’Azione Specifica A2-2 “Le Agorà della Media Valle del Tevere: lo spazio che crea inclusioni”, iniziativa finalizzata al recupero di immobili pubblici esistenti da trasformare in luoghi dedicati all’incontro, ai servizi e all’inclusione sociale.

Un edificio storico destinato a una nuova funzione

L’immobile interessato è la storica ex scuola “Madonna di Campagna” di Cipresso, costruita negli anni Trenta e successivamente ampliata negli anni Settanta. L’intervento punta a preservarne il valore storico, restituendolo alla cittadinanza attraverso una completa rifunzionalizzazione.

Il progetto prevede un importante intervento di consolidamento strutturale e miglioramento sismico, così da aumentare il livello di sicurezza dell’edificio e renderlo adeguato alle future attività che ospiterà. La riqualificazione permetterà quindi di recuperare un patrimonio pubblico oggi inutilizzato, assicurandone una nuova destinazione d’uso al servizio del territorio.

Un centro dedicato alla comunità

L’obiettivo dell’intervento va oltre il semplice recupero edilizio. Il progetto ridisegna infatti completamente la funzione dell’ex scuola, trasformandola in uno spazio polifunzionale aperto ai cittadini.

Gli ambienti interni saranno organizzati per accogliere attività sociali, culturali e formative rivolte a persone di tutte le età. La struttura ospiterà una Biblioteca di Quartiere, uno Spazio Donna e Competenze, una Cucina Sociale Antispreco, uno Spazio Salute e Movimento e sale polifunzionali dedicate a incontri, laboratori, iniziative associative e attività collettive.

La flessibilità degli spazi consentirà di adattare gli ambienti alle diverse esigenze delle associazioni, del volontariato e della cittadinanza, favorendo la partecipazione e la condivisione di iniziative sul territorio.

Prevista anche la valorizzazione degli spazi esterni

Il progetto comprende anche un intervento sulle aree esterne dell’edificio. L’obiettivo è creare ambienti che favoriscano la socializzazione e lo svolgimento di attività all’aperto.

Sono previsti nuovi percorsi pedonali, una sistemazione complessiva degli spazi aperti e la realizzazione di un gazebo attrezzato, destinato a ospitare momenti di incontro, iniziative pubbliche e attività aggregative durante tutto l’anno.

L’intervento punta così a integrare edificio e spazi esterni, creando un unico luogo dedicato alla vita della comunità.

Attenzione anche all’aspetto architettonico

La riqualificazione interesserà anche l’immagine dell’ex scuola. Oltre agli interventi di efficientamento energetico e adeguamento funzionale, il progetto prevede una nuova veste estetica caratterizzata da elementi grafici e artistici.

L’obiettivo è rendere l’edificio immediatamente riconoscibile come nuovo centro civico e culturale, con un’identità capace di coniugare la memoria storica del luogo con le nuove funzioni previste.

La valorizzazione architettonica accompagnerà quindi quella funzionale, contribuendo a restituire un edificio moderno, accogliente e facilmente fruibile dalla cittadinanza.

Rigenerazione urbana e inclusione sociale

L’approvazione del progetto esecutivo conferma il percorso avviato dall’Amministrazione Comunale di Bastia Umbra per il recupero degli edifici pubblici presenti nei quartieri.

L’intervento sull’ex scuola di Cipresso viene infatti concepito come un progetto di rigenerazione urbana e sociale, capace di restituire alla collettività uno spazio pubblico destinato a favorire relazioni, partecipazione e nuovi servizi.

Attraverso il recupero dell’immobile sarà possibile conservare un edificio che appartiene alla memoria del territorio, attribuendogli una funzione contemporanea orientata alla crescita della comunità e al rafforzamento della rete associativa locale.

Prossime fasi dopo il via libera

L’approvazione del progetto esecutivo costituisce un passaggio fondamentale dell’iter amministrativo. Con questo atto potranno essere avviate le successive procedure necessarie per arrivare alla realizzazione dell’intervento.

Il recupero dell’ex scuola di Cipresso rappresenta così un’operazione che unisce sicurezza strutturale, valorizzazione del patrimonio pubblico e sviluppo di nuovi servizi destinati ai cittadini, trasformando uno storico edificio scolastico in un luogo dedicato all’inclusione, alla cultura, alla formazione e alla partecipazione della comunità.