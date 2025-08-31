La comunità scolastica saluta la dirigente Monica Barbanera

Cinque anni di guida tra covid, innovazione e dialogo

Si moltiplicano in città i messaggi di gratitudine e affetto rivolti alla dirigente scolastica Monica Barbanera, che conclude il suo mandato alla Direzione Didattica Don Bosco dopo cinque anni di intensa attività. La sua leadership, caratterizzata da disponibilità, equilibrio e costante attenzione ai bisogni della scuola, ha lasciato un’impronta significativa nella comunità educativa.

Il percorso della preside ha preso avvio in un contesto estremamente complesso, nel pieno della pandemia da covid-19, quando la scuola si è trovata a gestire cambiamenti radicali. In quel periodo, Barbanera ha guidato studenti, insegnanti e famiglie affrontando con decisione e sensibilità sfide organizzative e didattiche che hanno segnato un vero spartiacque tra il “prima” e il “dopo” nella vita scolastica.

Successivamente, la dirigente ha promosso con determinazione un ambiente formativo inclusivo e stimolante, capace di valorizzare le potenzialità di ciascun alunno e di sostenere il lavoro degli insegnanti. Grazie alla sua azione, l’istituto ha raggiunto importanti risultati, favorendo innovazione, qualità dell’offerta didattica e partecipazione delle famiglie al percorso educativo.

Numerosi genitori ricordano come la preside abbia mantenuto la sua porta sempre aperta, non solo fisicamente ma anche come simbolo di ascolto, dialogo e collaborazione. Il suo stile, improntato a fermezza unita a gentilezza, è stato riconosciuto come punto di riferimento solido non solo per il personale scolastico ma anche per il territorio circostante.

Sotto la sua guida sono stati portati avanti progetti che hanno rafforzato l’identità della scuola e consolidato il legame tra alunni, famiglie e insegnanti. La capacità di coniugare innovazione e tradizione, insieme alla valorizzazione delle professionalità interne, ha reso l’istituto un contesto dinamico e coeso.

La comunità scolastica – bambini, genitori e docenti – le rivolge un sentito ringraziamento, sottolineando la qualità del lavoro svolto e il clima di fiducia instaurato in questi anni. Allo stesso tempo, l’attenzione si rivolge ora al nuovo dirigente, il dottor Michele Baldassarri, che si appresta a prendere servizio. A lui l’augurio di proseguire nel percorso intrapreso, garantendo continuità e ulteriore crescita al progetto educativo della Don Bosco.

Il saluto a Monica Barbanera si accompagna quindi a un auspicio condiviso: che il suo impegno resti esempio di una scuola capace di affrontare sfide difficili, mantenendo sempre al centro gli studenti e il loro futuro.

I bambini e i genitori

Scuole dell’Infanzia Bastiola – Ospedalicchio – Pascoli – Santa Lucia

Scuole Primarie Don Bosco – Ospedalicchio – XXV Aprile