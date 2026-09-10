Ludoteca Rodari, ripartono giochi e incontri per le famiglie

Incidente stradale nel Reggino, morti padre e figlie di 14 e 8 anni REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Incidente stradale mortale sulla strada statale Jonio-Tirreno, nel Reggino. Il bilancio è di tre vittime ed un ferito grave. Il violento impatto si è verificato in direzione di Rosarno. Per cause in corso di accertamento, una Peugeot si è scontrata violentemente con un mezzo pesante all’altezza dell’uscita per Melicucco. Morti sul […]

Ucraina, Tajani “Kiev guardi a tutta l’Ue, non a gruppetti” ROMA (ITALPRESS) – “L’Europa dovrà essere fondamentale nei colloqui per arrivare alla pace in Ucraina, ma anche per garantire la sicurezza di Kiev e dello stesso continente”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un’intervista a “La Stampa”. Tajani ribadisce che “abbiamo bisogno che si arrivi a una pace giusta tra Ucraina […]

Trump a Dallas “Se vinciamo a novembre darò 5mila dollari a tutti gli americani” NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha promesso che se i repubblicani manterranno la maggioranza alla Camera e al Senato, alle elezioni di novembre, lui darà un “dividendo da 5mila dollari” a ogni americano. “Solo io posso farvi questa promessa: se i Repubblicani conquisteranno Camera e Senato, distribuirò […]

Us Open: Zverev è in semifinale e sfida Khachanov, ko Bolelli-Vavassori Il tedesco piega van de Zandschulp in tre set, il russo "approfitta" del ritiro di Blockx.

Caccia americani danneggiati in attacchi iraniani a base in Giordania ROMA (ITALPRESS) – Diversi velivoli militari americani sono stati danneggiati negli attacchi iraniani avvenuti nella notte tra martedì e mercoledì, contro la base aerea di Muwaffaq Salti in Giordania. Lo riferisce la CBS News precisando checirca otto F-15 hanno riportato danni lievi e sarebbero stati rimessi in servizio. Secondo le fonti, un A-10 Thunderbolt, noto […]

Il generale Nicola Massimo Masciulli è il nuovo direttore della Dia Il Generale di Corpo d'Armata dell'Arma dei Carabinieri ha assunto oggi la carica di Direttore della Direzione Investigativa Antimafia.

Rybakina in semifinale allo Us Open e nuova numero 1 del ranking Wta La kazaka piega in tre set la cinese Zheng e per un posto in finale se la vedra' con la statunitense Gauff.

Odegaard punisce il Napoli, l’Arsenal vince 1-0 al Maradona Parte con un ko interno il cammino degli azzurri di Allegri in Champions League.

La Cina riconosce 11 professioni nate dai nuovi settori produttivi PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina oggi ha riconosciuto ufficialmente 11 nuove professioni e 23 nuove specializzazioni nell’ambito delle professioni esistenti, riflettendo l’evoluzione della domanda di manodopera determinata dai progressi tecnologici, dall’aggiornamento industriale e dal cambiamento delle esigenze dei consumatori. Le nuove figure, rese note dal ministero delle Risorse Umane e della Previdenza Sociale e […]