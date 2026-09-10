Ludoteca Rodari, ripartono giochi e incontri per le famiglie

Gioco, creatività e incontri dal 15 settembre a Bastia Umbra
📌 FLASH NEWS – Riapre il 15 settembre la Ludoteca Comunale G. Rodari di Bastia Umbra. Attività dedicate a gioco, creatività e socializzazione. Apertura dal martedì al venerdì 15.30-18.30 e sabato 9.30-12.30 presso Piazza Fratelli Franchi 1.
La Ludoteca Comunale “G. Rodari” di Bastia Umbra torna ad accogliere bambini e famiglie. La riapertura dello storico servizio cittadino è fissata per martedì 15 settembre alle 15.30, con la ripresa delle attività dedicate al gioco, alla creatività e alla socializzazione.
La struttura, situata in Piazza Fratelli Franchi 1, avvia così un nuovo anno di attività rivolte ai più piccoli. La ludoteca rappresenta da anni uno spazio comunale destinato all’incontro e alla condivisione, frequentato nel tempo da generazioni di bambini e dalle loro famiglie.
Ripartono le attività per i più piccoli
Con la riapertura del 15 settembre tornano le occasioni per giocare, sperimentare attività creative e costruire nuove relazioni. La funzione della ludoteca non è limitata al semplice intrattenimento, ma comprende momenti di socializzazione e condivisione all’interno di uno spazio appositamente dedicato all’infanzia.
Il servizio mette a disposizione dei bambini un ambiente nel quale trascorrere parte del tempo libero attraverso esperienze ludiche e creative. L’attività punta anche a favorire l’incontro tra i più piccoli e a offrire alle famiglie un punto di riferimento all’interno della comunità di Bastia Umbra.
Un servizio comunale dedicato alle famiglie
La Ludoteca Comunale “G. Rodari” ha accompagnato negli anni numerosi nuclei familiari della città. La ripresa delle attività conferma la disponibilità di uno spazio pensato specificamente per favorire il gioco e le relazioni tra bambini.
La struttura torna quindi alla propria funzione di luogo di aggregazione, nel quale le attività ludiche diventano anche occasioni per stare insieme e vivere nuove esperienze. Un ruolo che coinvolge non soltanto i bambini che partecipano alle iniziative, ma anche le famiglie che utilizzano il servizio.
Il nuovo anno di apertura proseguirà lungo questa impostazione, mantenendo al centro gioco, creatività, divertimento e socializzazione.
Apertura dal martedì al sabato
Dopo la riapertura di martedì 15 settembre, la ludoteca seguirà un calendario settimanale articolato su cinque giornate. Dal martedì al venerdì sarà accessibile dalle 15.30 alle 18.30, offrendo quindi un’apertura pomeridiana durante i giorni feriali.
Il sabato l’orario sarà invece dalle 9.30 alle 12.30, con attività concentrate nella fascia mattutina. La sede resta quella di Piazza Fratelli Franchi 1 a Bastia Umbra.
La distribuzione degli orari consente di mantenere il servizio disponibile durante la settimana e nella mattinata del sabato, assicurando continuità alle attività programmate per bambini e famiglie.
Un nuovo anno di gioco e socializzazione
La riapertura segna l’inizio di un’altra stagione per uno dei servizi comunali dedicati all’infanzia. Dopo aver accompagnato negli anni generazioni di bambini, la Ludoteca “G. Rodari” torna a essere uno spazio nel quale incontrarsi, giocare e sviluppare attività creative.
L’obiettivo resta quello di mettere a disposizione dei più piccoli un ambiente accogliente nel quale trascorrere il tempo attraverso il gioco e la relazione con gli altri. Parallelamente, la ludoteca continua a svolgere una funzione di riferimento per le famiglie e per la comunità cittadina.
Dal 15 settembre, dunque, gli spazi di Piazza Fratelli Franchi torneranno ad animarsi con le attività del nuovo anno, proseguendo l’esperienza dello storico servizio comunale di Bastia Umbra.
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